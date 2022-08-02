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AKBULUT VE ÖZHAN AİLELERİN ACI KAYBI...

02 Ağustos 2022 Salı 10:19
AKBULUT VE ÖZHAN AİLELERİN ACI KAYBI...

Emekli Öğretmen Asiye Birsen Akbulut(80) Vefat Etti. Koca Mustafa Paşa Sümbül Efendi Caminde Kılınan Cenaze Namazına  Özhan ve Akbulut Ailelerinin Dostları TV Programcısı Nursel Eroğlu, Gazeteci Yazar Yılmaz Birinci, Sanatçı Ferdi Gürses ve Ferdican’ın Yanı Sıra, Bir Çok Eş Dost Ve Akrabalar Katıldı. Merhume Birsen Hanım Teyze  Son Yolculuğuna Uğurlanmak Üzere Silivrikapı Aile Kabristanlığına Defnedildi.

Gazetemiz Adına Merhume Teyzemize  Yüce Allahtan  Rahmet Kederli Ailesine Başsağlığı Dileriz.                                                             

TAZİYE TEŞEKKÜR

Vefat Eden Annemiz İçin Cenazemize Bizzat Katılan Veya Mazeretinden Ötürü Katılamayıp da Arayarak Acımızı Paylaşan Tüm Dostlarımıza Teşekkür Ederiz.

(AHMET ÖZHAN,FİLİZ ÖZHAN  -  DENİZ AKBULUT,SEMA AKBULUT)

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