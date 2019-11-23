AK Parti Sözcüsü Çelik'ten ''Beştepe'de görüşme'' iddialarına sert tepki 

ANKARA

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın CHP'li bir siyasetçi ile görüştüğü iddialarına ilişkin Twitter hesabından açıklamada bulundu. Çelik, bir gazetecinin, 'Bir CHP'li Külliye'ye giderek, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüştü' şeklinde mesnetsiz bir haber yaptığını, haberde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın CHP Genel Başkanlığı için CHP'liye destek verdiğinin iddia edildiğinin belirtildiğini kaydetti. Haberdeki iddiaların her bakımdan yalan olduğunu kaydeden Çelik, "Belge, mesnet yok. İsmi dolaştırılan Muharrem İnce en güçlü şekilde yalanladı. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun böyle bir görüşme olduğu iddialarını net dille yalanladı" ifadelerini kullandı.



'CHP'Lİ VATANDAŞLARIMIZIN ASLA HAKETMEDİĞİ BİR YALAN SİYASETİ'



Çelik, CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuya ilişkin, "Böyle bir görüşme var, ismi biliyorum" dediğini anımsatarak, şöyle dedi:



"Cumhurbaşkanımızın, 'böyle bir görüşme olmadı, Cumhurbaşkanlığımı ortaya koyuyorum, sen genel başkanlığını ortaya koyuyor musun' demesinin ardından, yalan cephesi tamamen çöktü. Tüm bunlara rağmen CHP sözcüleri, en temel siyaset ilkelerinden yoksun bir şekilde görüşmeyi Cumhurbaşkanımızın açıklaması gerektiğini söylediler. Olmayan görüşmeyi, 'böyle bir görüşme olmadı' diyen Cumhurbaşkanımızın açıklamasını istiyorlar. Tüm bunlar gösteriyor ki CHP yönetimi bu yalandan medet umuyor. Anlaşılıyor ki, birileri CHP’deki parti içi rekabette istemedikleri kişileri bertaraf etmek için bu yalan haber kurgusunu yapmış. Yalan haberden fayda sağlamaya çalışanlar da bunu hemen yalan siyasetine dönüştürdü. 'Şu anki CHP yönetiminin siyaset anlayışı nedir?' diye sorulsa, bu olaya yaklaşımları özet bir anlatım olur. Yalandan medet uman bir siyaset anlayışı. Yalan üzerinden parti içi rekabeti yönetmeye çalışan bir siyaset anlayışı. CHP’li vatandaşlarımızın asla hak etmediği bir yalan siyaseti."