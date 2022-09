AİLEM Engelsiz İletişim Merkezi, işitme engelliler için hizmette

ANKARA - Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, "İşitme engelli vatandaşlarımız için AİLEM Engelsiz İletişim Merkezimiz hizmet vermeye başladı" dedi.



Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık, işitme engellilerin kamuda, özel sektörde ve sosyal hayatlarında iletişim ihtiyaçlarını karşılayabilmek için oluşturulan AİLEM Engelsiz İletişim Merkezi'nin hizmet vermeye başladığını açıkladı. Bakan Yanık, yüzde 100 erişilebilirlik hedefiyle engellilerin sunulan hizmetlere erişimleri için gerekli dijital dönüşüm ve engelsiz iletişime yönelik çalışmaların devam ettiğini belirtti. Bu kapsamda işitme engellilere yönelik iletişim engelinden kaynaklanan sorunları ortadan kaldırmak ve yaşamlarını kolaylaştırmak üzere yeni hizmeti hayata geçirdiklerini kaydeden Yanık, "İşitme engelli vatandaşlarımız için AİLEM Engelsiz İletişim Merkezimiz hizmet vermeye başladı. Bakanlığımız bünyesinde hayata geçirdiğimiz özel çağrı merkezi ile işitme engelli vatandaşlarımızın eğitim, sosyal hayata katılım, çalışma hayatı, yasal hakları öğrenme ve bunları kullanma, kamu hizmetlerinden yararlanma gibi süreçlerde bilgiye erişim ihtiyacı olduğu her an ve durumda iletişim engelini ortadan kaldırmayı amaçlıyoruz" dedi.



'İLETİŞİM İHTİYAÇLARINI KARŞILAMAYI HEDEFLİYORUZ'



AİLEM Engelsiz İletişim Merkezi'nin ilk etapta Türk işaret dili çevirmeni 8 kişi ile faaliyet göstermeye başladığını bildiren Bakan Yanık, gelecek yıl işitme engellilere daha geniş kadro ile etkin, hızlı ve güvenilir hizmet vereceğini vurguladı. Yanık, "İşitme engelli bireyler iletişime, hizmete ve bilgiye erişim sorunuyla karşılaşabiliyor. AİLEM Engelsiz İletişim Merkezimiz ile tüm işitme engelli vatandaşlarımızın aile ve yakın çevrelerinden bağımsız bir şekilde sosyal hayatın her aşamasında ortaya çıkabilecek iletişim ihtiyaçlarını karşılamayı hedefliyoruz" dedi.



NASIL ÇALIŞIYOR?



AİLEM Engelsiz İletişim Merkezi, 7 gün 24 saat kesintisiz hizmet veriyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı internet sayfası üzerinden 'AİLEM' uygulaması ikonundan erişim sağlanabildiği gibi akıllı telefonlara yüklenecek uygulama ile de erişilebilecek. Uygulama, IOS mobil marketinden 'https://apps.apple.com/tr/app/ailem-engelsiz-i-leti%C5%9Fim/id1629878567?l=tr' uzantısıyla ücretsiz indirilebilecek. Söz konusu mobil uygulama ile birlikte kullanıcılar kişisel telefonlarından tek tuşla tercümanlara erişim sağlayarak çeviri hizmetinden alabilecek. Türk işaret dilini kullanan bütün işitme engelliler, AİLEM Engelsiz İletişim Merkezi'nden faydalanabilecek.



İKİ YÖNLÜ HİZMET



AİLEM Engelsiz İletişim Merkezi'nde, iki yönlü hizmet verilecek. Erişim modellerinden biri olan ‘telefon tercümanlığı’ hizmeti ile işitme engelli birey görüntülü arama ya da mesaj yolu ile ulaştığı çağrı merkezindeki Türk işaret dili tercümanına talebini bildirecek, tercüman talebe göre istenilen kişi ya da kurumu arayarak iletişimi sağlayacak. İşlem esnasında görüşmeler kayıt altına alınacak. İletişim merkezinden verilecek olan diğer bir görüntülü hizmet modeli ise ‘Uzaktan Türk İşaret Dili Tercümanlığı’ hizmeti olacak. Bu hizmet modelinde de aynı ortamda bulunan işiten birey ile işitme engelli vatandaşın arasında gelişen diyaloğu Türk işaret dili tercümanı çeviri yaparak gerçekleştirecek ve böylece iletişim sorunu ortadan kalkmış olacak.