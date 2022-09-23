Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 16
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
3.291,91
ALTIN
973,90
DOLAR
18,41
STERLİN
20,42
EURO
17,99
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Öğretim Görevlisi alacak
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Öğretim...
Nişantaşı Üniversitesi Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi alacak
Nişantaşı Üniversitesi Öğretim Görevlisi...
YSK 12 Sözleşmeli Bilişim Personeli alacak
YSK 12 Sözleşmeli Bilişim...
Bodrum Belediye Başkanlığı Müfettiş Yardımcısı alacak
Bodrum Belediye Başkanlığı Müfettiş...
Galatasaray Üniversitesi Araştırma ve Öğretim görevlisi alacak
Galatasaray Üniversitesi Araştırma ve...
İş fırsatları için hemen tıkla!

AİLEM Engelsiz İletişim Merkezi, işitme engelliler için hizmette

23 Eylül 2022 Cuma 13:56
AİLEM Engelsiz İletişim Merkezi, işitme engelliler için hizmette

ANKARA - Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, "İşitme engelli vatandaşlarımız için AİLEM Engelsiz İletişim Merkezimiz hizmet vermeye başladı" dedi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık, işitme engellilerin kamuda, özel sektörde ve sosyal hayatlarında iletişim ihtiyaçlarını karşılayabilmek için oluşturulan AİLEM Engelsiz İletişim Merkezi'nin hizmet vermeye başladığını açıkladı. Bakan Yanık, yüzde 100 erişilebilirlik hedefiyle engellilerin sunulan hizmetlere erişimleri için gerekli dijital dönüşüm ve engelsiz iletişime yönelik çalışmaların devam ettiğini belirtti. Bu kapsamda işitme engellilere yönelik iletişim engelinden kaynaklanan sorunları ortadan kaldırmak ve yaşamlarını kolaylaştırmak üzere yeni hizmeti hayata geçirdiklerini kaydeden Yanık, "İşitme engelli vatandaşlarımız için AİLEM Engelsiz İletişim Merkezimiz hizmet vermeye başladı. Bakanlığımız bünyesinde hayata geçirdiğimiz özel çağrı merkezi ile işitme engelli vatandaşlarımızın eğitim, sosyal hayata katılım, çalışma hayatı, yasal hakları öğrenme ve bunları kullanma, kamu hizmetlerinden yararlanma gibi süreçlerde bilgiye erişim ihtiyacı olduğu her an ve durumda iletişim engelini ortadan kaldırmayı amaçlıyoruz" dedi. 

'İLETİŞİM İHTİYAÇLARINI KARŞILAMAYI HEDEFLİYORUZ'

AİLEM Engelsiz İletişim Merkezi'nin ilk etapta Türk işaret dili çevirmeni 8 kişi ile faaliyet göstermeye başladığını bildiren Bakan Yanık, gelecek yıl işitme engellilere daha geniş kadro ile etkin, hızlı ve güvenilir hizmet vereceğini vurguladı. Yanık, "İşitme engelli bireyler iletişime, hizmete ve bilgiye erişim sorunuyla karşılaşabiliyor. AİLEM Engelsiz İletişim Merkezimiz ile tüm işitme engelli vatandaşlarımızın aile ve yakın çevrelerinden bağımsız bir şekilde sosyal hayatın her aşamasında ortaya çıkabilecek iletişim ihtiyaçlarını karşılamayı hedefliyoruz" dedi. 

NASIL ÇALIŞIYOR?

AİLEM Engelsiz İletişim Merkezi, 7 gün 24 saat kesintisiz hizmet veriyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı internet sayfası üzerinden 'AİLEM' uygulaması ikonundan erişim sağlanabildiği gibi akıllı telefonlara yüklenecek uygulama ile de erişilebilecek. Uygulama, IOS mobil marketinden 'https://apps.apple.com/tr/app/ailem-engelsiz-i-leti%C5%9Fim/id1629878567?l=tr' uzantısıyla ücretsiz indirilebilecek. Söz konusu mobil uygulama ile birlikte kullanıcılar kişisel telefonlarından tek tuşla tercümanlara erişim sağlayarak çeviri hizmetinden alabilecek. Türk işaret dilini kullanan bütün işitme engelliler, AİLEM Engelsiz İletişim Merkezi'nden faydalanabilecek.

İKİ YÖNLÜ HİZMET 

AİLEM Engelsiz İletişim Merkezi'nde, iki yönlü hizmet verilecek. Erişim modellerinden biri olan ‘telefon tercümanlığı’ hizmeti ile işitme engelli birey görüntülü arama ya da mesaj yolu ile ulaştığı çağrı merkezindeki Türk işaret dili tercümanına talebini bildirecek, tercüman talebe göre istenilen kişi ya da kurumu arayarak iletişimi sağlayacak. İşlem esnasında görüşmeler kayıt altına alınacak. İletişim merkezinden verilecek olan diğer bir görüntülü hizmet modeli ise ‘Uzaktan Türk İşaret Dili Tercümanlığı’ hizmeti olacak. Bu hizmet modelinde de aynı ortamda bulunan işiten birey ile işitme engelli vatandaşın arasında gelişen diyaloğu Türk işaret dili tercümanı çeviri yaparak gerçekleştirecek ve böylece iletişim sorunu ortadan kalkmış olacak. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
AİLEM Engelsiz İletişim MerkeziIşitme Engelliler Için Hizmet
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
YENİ BİR DEVLETİMİZ OLDU: GÖYÇE-ZENGEZUR TÜRK CUMHURİYETİ
YENİ BİR DEVLETİMİZ OLDU: GÖYÇE-ZENGEZUR TÜRK CUMHURİYETİ
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Öğretim Görevlisi alacak
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Öğretim Görevlisi alacak
Nişantaşı Üniversitesi Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi alacak
Nişantaşı Üniversitesi Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi alacak
YSK 12 Sözleşmeli Bilişim Personeli alacak
YSK 12 Sözleşmeli Bilişim Personeli alacak
Büyükelçi Bodnar: Esir takası çok zor bir operasyondu
Büyükelçi Bodnar: Esir takası çok zor bir operasyondu
Bodrum Belediye Başkanlığı Müfettiş Yardımcısı alacak
Bodrum Belediye Başkanlığı Müfettiş Yardımcısı alacak
Galatasaray Üniversitesi Araştırma ve Öğretim görevlisi alacak
Galatasaray Üniversitesi Araştırma ve Öğretim görevlisi alacak
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 25 İşaret Dili Tercümanı Alacak
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 25 İşaret Dili Tercümanı Alacak
Bakan Soylu İRAP toplantısına katıldı
Bakan Soylu İRAP toplantısına katıldı

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma İnternet Hız Testi فرص عمل في اسطنبول