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Ahmet Altan adliyeye sevk edildi

İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi'nin hakkındaki tahliye edilme kararını kaldırmasının ardından gözaltına alınan Ahmet Altan adliyeye sevk edildi. Vatan Caddesi'ndeki İstanbul emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nde sevk işlemlerinin tamamlanan Altan, Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na gönderildi.

Ahmet Altan adliyeye sevk edildi

İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi'nin hakkındaki tahliye edilme kararını kaldırmasının ardından gözaltına alınan Ahmet Altan adliyeye sevk edildi. Vatan Caddesi'ndeki İstanbul emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nde sevk işlemlerinin tamamlanan Altan, Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na gönderildi.

13 Kasım 2019 Çarşamba 13:20
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Ahmet Altan adliyeye sevk edildi

İSTANBUL - FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün medya yapılanmasına ilişkin "Örgüt üyesi olmamakla birlikte örgüte bilerek ve isteyerek yardım etmek" suçundan 10 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldıktan sonra yattığı süre göz önünde tutularak cezaevinden tahliye edilen Taraf Gazetesi eski Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Altan hakkındaki karara İstanbul Cumhuriyet Savcılığınca itiraz edilmişti. İtirazı değerlendiren İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi de itirazı kabul ederek Altan'ın tahliye edilmesine yönelik kararı kaldırdı. Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri savcılıktan aldıkları yakalama kararı ile birlikte dün akşam saatlerinde Altan'ın Kadıköy Erenköy'de bulunan evine gitti. Ahmet Altan polisler eşliğinde binadan çıkarak sivil polis otosuna bindirildi. Yakınları, Ahmet Altan'a polis otosuna bindirilinceye kadar eşlik etti.  Gözaltındaki işlemleri tamamlanan Altan adliyeye sevk edildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
İstanbul 27. Ağır Ceza MahkemesiAhmet Altan
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