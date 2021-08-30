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AĞRI'DA YILIN DÜĞÜNÜ 

BÖYLE OLUR AŞİRET DÜĞÜNÜ 

30 Ağustos 2021 Pazartesi 11:03
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AĞRI'DA YILIN DÜĞÜNÜ 

ABDULLAH YİĞİT –AĞRI –ÖZEL HABER 

Ağrı Taşlıçay ilçesinde Recep Tayyip Erdoğan parkı Taşlıçay Belediyesi Kır Düğün Salonunda PİLAKA aşiretine mensup binlerce kişi Samancı Ailesinin 2 gün süren Düğün törenine katıldı. 

Pilaka Aşireti Kanaat Önderlerinden Genç Girişimci İş Adamı ve Ağrı İli Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mehmet Nuri Samancı oğlu Servet Samancı için dillere destan düğün töreni yaptı. 

Pilaka Aşireti mensupları düğün töreninde binlerce kişi yerel sanatçılar eşliğinde halay çekerek Başkan Samancı `yı akrabaları, eş ve dostları ve davetlileri yalnız bırakmadılar.

Damat Servet Samancı ve Gelin Fatma Levent`  in Düğün Nikâhlarını Taşlıçay Belediye Başkanı İsmet Taşdemir kıldı. Nikâh şahitleri Ak Parti Ağrı İl Başkan Yardımcısı Sait Aktaş, Prof. Dr. Akif Aslan ve İş Adamı Vehap Erincik oldu. Nikâh Töreninden sonra evlenme Cüzdanını Belediye Başkanı Taşdemir Gelin Fatma Samancı `ya teslim ederek genç çiftlere ömür boyu mutluluklar diledi. 

Damat Servet Samancı ve Gelin Fatma Samancı `nın Sevinçleri gözlerinden okunuyordu.

Düğün Törenine Katılanlar Ak Parti Ağrı İl Başkanı Avukat Halil Özyolcu ve yönetim kurulu üyeleri, Taşlıçay Belediye Başkanı İsmet Taşdemir, Tutak Belediye Başkanı Bülent Duru, Ak Parti Taşlıçay İlçe Başkanı Nimet Kaya, Ağrı İl Genel Meclis Üyeleri Orhan Yazıcı, Süleyman Çakmakçı, Ağrı Belediye Meclis Üyesi  Metin Üzmen , TÜDKİYEB Genel Başkanı Nihat Çelik beyin oğlu Erciş Ziraat Odası Başkanı  Savaş Çelik,  Kars İli Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı Ali Gürbüz Sadıkoğlu,  Ağrı Ticaret ve sanayi Odası Başkanı Saim Alpaslan, Ağrı Tarım ve Orman İl Müdür yardımcıları ve Hayvan Sağlık Şube Müdürü, Ağrı Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Nihat Polat, 1453 Kral Medya Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Yiğit, Ağrı Tarım ve Orman ilçe Müdürleri, Ağrı il ve İlçe Muhtarları , İl Dışından, il ve ilçelerden gelen  tek tek isimlerini sayamadığımız konuklar katıldı .

Başkan Samancı, Oğlum Servet Samancı ve Gelinim Fatma Samancı `nın düğün törenine bu mutlu günümüzde bizi yalnız bırakmayan mutluluğumuzu bizim ile paylaşan tüm dost ve dostlarımıza, arkadaşlarımıza ve akrabalarımıza katılımlarından ötürü kendilerine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum.

Son Güncelleme: 30.08.2021 11:04
Anahtar Kelimeler:
AĞRIDA YILIN DÜĞÜNÜ
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