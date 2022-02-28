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Afyon Kocatepe Üniversitesi Sözleşmeli Personel alacak

28 Şubat 2022 Pazartesi 12:22
Afyon Kocatepe Üniversitesi Sözleşmeli Personel alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre;  Afyon Kocatepe Üniversitesi birimlerinin personel ihtiyacının karşılanması amacıyla 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi uyarınca, 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren "Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına ilişkin Esaslar"ın Ek 2. maddesine göre Yükseköğretim Kurumları Kaynak Teknolojisi, Kaynakçılık önlisans mezunu veya diğer teknik programlardan mezun olup, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Mesleki Yeterlilik Kurumunun yetki verdiği kurumlardan alınan Kaynakçı sertifikası veya MEB onaylı (Halk Eğitim Merkezlerince verilen) kaynakçılık sertifikası sahibi Önlisans mezunları için 2020 KPSS (B) grubu KPSSP93 puanı esas alınmak suretiyle 1 (bir) Kaynakçı Teknikeri istihdam edilmek üzere sözleşmeli personel alınacaktır.

Müracaatlar ilanın gazetede yayımlandığı günü izleyen 15 gün içerisinde (mesai bitimine kadar) şahsen veya posta/kargo yolu ile başvuru yapılabilecektir. Müracaatın başlangıç ve bitiş tarihleri www.aku.edu.tr adresinde yayımlanacaktır.

Detaylı bilgi için tıklayınız.

İLAN.GOV.TR

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