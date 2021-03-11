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Afrin'den dönen komandolar aileleriyle buluştu

Barış Pınarı Harekatı kapsamında Suriye'nin Afrin kentinde görev yapan Elazığ Jandarma Komando Taburu'ndaki askerler görev süresinin dolmasının ardından Elazığ'a döndü. Düzenlenen törende askerler, aileleriyle kavuşmanın sevincini yaşadı.

11 Mart 2021 Perşembe 14:34
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Afrin'den dönen komandolar aileleriyle buluştu

ELAZIĞ - Barış Pınarı Harekatı'nda görev alan Elazığ Jandarma Komando Taburu, 6 aylık görev sürelerinin dolmasıyla Elazığ'a döndü. Dönen komandolar için Jandarma Komando Tabur Komutanlığı'nda tören düzenlendi. Törene Jandarma Alay Komutanı Albay Ali Yıldız, Emniyet Müdürü Celal Sel, Fırat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fahrettin Göktaş, İl Müftüsü Selami Aydın ve askerlerin aileleri katıldı.

Törende konuşan Jandarma Alay Komutanı Albay Ali Yıldız, yaptığı konuşmada askerlerin alınları açık bir şekilde görev yerlerine döndüğünü söyledi. Albay Yıldız, "Aslanlarım. 6 ay önce gitmiş olduğunuz terörle mücadele, sınırlarımızı koruma ve barışı destekleme kapsamında Suriye Afrin görevinden alnınız açık, başınız dik olarak geri döndünüz. Birliğinize hoş geldiniz. Allah'a hamd olsun ki hiçbir fire vermeden, hiçbirinizin ayağına taş değmeden bu asil görevi ifa ettiniz. Bu vesileyle son dönemde Gara ve Tatvan'da dahil olmak üzere canlarını terörle mücadeleye feda eden tüm şehitlerimizi bir kez daha anıyor ve ruhları şad olsun diyorum" dedi.

Görevden dönen Uzman Çavuş Yakup Tülek ise "Komutanlarımızla, arkadaşlarımızla güzel bir 6 ay geçirdik. Orada Türk milletini dünyaya tanıttık, bizden yardım bekleyen herkese yardım elimizi uzattık sınırda ve içeride teröristle gereken tüm mücadelelerimizi verdik, Türk halkını orada da temsil ettik. Gerçekten tarif edilemez bir duygu. Allah'ım oraya giden herkese geri gelmeyi nasip etsin" diye konuştu.

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AfrinKomondolarAileleriyle BuluştularElazığ
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