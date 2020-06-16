Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
123432
ALTIN
301.198
DOLAR
5.9843
STERLİN
7.7547
EURO
6.5804
Devlet Tiyatroları, seyircisiyle yeniden buluşuyor
Devlet Tiyatroları, seyircisiyle yeniden buluşuyor
Kırkpınar için antrenmanlarımız devam ediyor
Kırkpınar için antrenmanlarımız devam ediyor
Fatih Sultan Mehmet'in ünlü tablosu Londra’da satışa çıkıyor
Fatih Sultan Mehmet'in ünlü tablosu...
Gercüş'te nesli tehlike altındaki alaca sansar görüldü
Gercüş'te nesli tehlike altındaki alaca...
Karın ağrısına dikkat; nedeni yumurtalık kisti olabilir
Karın ağrısına dikkat; nedeni yumurtalık...
İş fırsatları için hemen tıkla!
Flaş Haber
Hayvan deneyleri başlıyor
Kapat

Afrin'de 11 bombalı eylem yapan 7 terörist yakalandı

Hatay Valiliği, Zeytin Dalı harekat bölgesinde 3 araç yakma ve 11 farklı bombalı eylemi gerçekleştiren PKK/YPG'li 7 teröristin Afrin'de yakalandığını açıkladı.

16 Haziran 2020 Salı 16:36
0 Okunma
Afrin'de 11 bombalı eylem yapan 7 terörist yakalandı

HATAY - Valilikten yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Zeytin Dalı harekat bölgesinde Afrin koordinatör Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan istihbari faaliyetler neticesinde; 3 araç yakma eylemi, 11 farklı bombalı eylemi gerçekleştiren PKK/YPG terör örgütü mensubu 7 şahıs Afrin merkezde bulunan 2 hücre evine yapılan operasyon sonucu yakalanmıştır. Ayrıca hücre evinde yapılan aramalarda eylemlerde kullanılmak amacıyla bomba yapımında kullanılan; 25 kilogram TNT maddesi, 8 adet elektrikli kapsül ile parça tesiri amacı ile özel olarak kesilip ufaltılmış metal çivi parçaları olan bomba yapım malzemeleri ele geçirilmiştir."

DHA

Anahtar Kelimeler:
Hatay ValiliğiZeytin Dalı Harekat BölgesiAfrin
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Başak Demirtaş hakkında çirkin paylaşımı yapan kişi tutuklandı
Başak Demirtaş hakkında çirkin paylaşımı yapan kişi tutuklandı
12 ilaç daha geri ödeme listesinde
12 ilaç daha geri ödeme listesinde
Duruşmalar başladı, Anadolu Adalet Sarayı önünde uzun kuyruklar oluştu
Duruşmalar başladı, Anadolu Adalet Sarayı önünde uzun kuyruklar oluştu
Hak sahipliği başvuru süreci başladı
Hak sahipliği başvuru süreci başladı
Tokat'ta tarihi eser olduğu değerlendirilen tablo ele geçirildi
Tokat'ta tarihi eser olduğu değerlendirilen tablo ele geçirildi
AFAD: Depremden etkilenen 16 vatandaşımız taburcu edildi
AFAD: Depremden etkilenen 16 vatandaşımız taburcu edildi
Ardahan'da 18 kişide koronavirüs tespit edildi!
Ardahan'da 18 kişide koronavirüs tespit edildi!
Erdoğan'dan, şehit ailesine başsağlığı mesajı
Erdoğan'dan, şehit ailesine başsağlığı mesajı
Uzungöl’ü dünya markası haline getireceğiz
Uzungöl’ü dünya markası haline getireceğiz

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    İstanbul Fatura Basımı

    avukat kartvizit

    evden eve nakliyat

    ofis taşımacılığı