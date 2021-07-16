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'Afgan göçmen sayısında artış yok'

16 Temmuz 2021 Cuma 13:51
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'Afgan göçmen sayısında artış yok'

ANKARA - Afganistan'dan gelen göçmen sayısında artış olmadığı, hudut hattının 20'ye yakın tabur, komandolar dahil 20 bin civarında personel, modüler beton duvar, elektro-optik kuleler ve insansız hava araçları ile 24 saat boyunca izlendiğini belirtildi.

Bazı internet sitelerinde, Afganistan'dan gelen göçmen sayısının arttığına, bu göçmenlerin yurda yasa dışı yollarla kolaylıkla girdiğine yönelik iddialar yer aldı. Güvenlik kaynakları, iddiaların gerçek dışı olduğunu belirtti. Afganistan'dan gelen göçmen sayısında şu an için artış yaşanmadığını kaydeden kaynaklar, Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı hudut birliklerinin sınır hatlarındaki önlemlerinin artarak, devam ettiğini bildirdi. Afganistan'dan olası göç dalgasına yönelik ilgili bakanlıklar, kurum ve kuruluşlar ile koordineli çalışmaların yürütüldüğünü belirten kaynaklar; göçe engel olabilmek için sadece tedbirlerin yeterli olamayacağına, istikrarsızlığın önüne geçilmesi gerektiğine, bu nedenle Afganistan'da siyasi çözümün önemli olduğuna vurgu yaptı.

TEDBİRLER ARTIRILDI

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin aldığı tedbirlerle özellikle İran sınırında kaçakçılık ve yasa dışı geçiş teşebbüslerine karşı önemli sonuçlar elde edildiği belirtildi. Buna göre, 2019 yılında İran sınırından 74 bin 447 kişinin yasa dışı geçişi engellendi, 5 bin 16 kişi yasa dışı geçiş sırasında yakalandı. 2020'de ise 127 bin 434 kişinin huduttan geçişi engellendi, 185 kişi yasa dışı geçiş sırasında hudut personeli tarafından yakalandı. Bu yılın ilk 6 ayında ise 51 bin 122 kişinin İran hududundan geçişine engel olundu, ilk 6 ayda 523 kişi de yasa dışı geçiş sırasında yakalandı. Hudutların korunmasında modüler beton duvar, güçlendirilmiş panel çit, elektro-optik kuleler ile insansız hava araçlarının kullanıldığı vurgulanırken, sınır hattında 20'ye yakın hudut taburunun görev aldığı, hudut birliklerinin komandolarla takviye edildiği bildirildi. 150'ye yakın hudut karakolu ile aralıksız takip edilen sınır hattının güvenliği için 20 bine yakın personelin görev yaptığı, devriyeler, pusu faaliyetleri ve İHA'lar ile sınırın sürekli kontrol edildiği kaydedildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Afgan Göçmen SayısıArtış
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