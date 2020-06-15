Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
123432
ALTIN
301.198
DOLAR
5.9843
STERLİN
7.7547
EURO
6.5804
Della Miles, Keşmir'e dikkat çekmek için söyledi
Della Miles, Keşmir'e dikkat çekmek...
Turizm cenneti Bozcaada'da, konaklama tesisleri açıldı
Turizm cenneti Bozcaada'da, konaklama tesisleri...
Trabzonspor, kupada final hedefiyle sahaya çıkıyor
Trabzonspor, kupada final hedefiyle sahaya...
Uzmanından LGS için son hafta önerileri
Uzmanından LGS için son hafta...
Aytemiz Alanyaspor kupaya döndü
Aytemiz Alanyaspor kupaya döndü
İş fırsatları için hemen tıkla!

AFAD: Depremden etkilenen 16 vatandaşımız taburcu edildi

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), "Bingöl'ün Karlıova ilçesindeki depremden etkilenen ve tedavisi tamamlanan 16 vatandaşımız taburcu edilmiş olup, 11 vatandaşımızın tedavilerine devam edilmektedir" açıklaması yaptı.

15 Haziran 2020 Pazartesi 13:41
0 Okunma
AFAD: Depremden etkilenen 16 vatandaşımız taburcu edildi

ANKARA - AFAD, Bingöl'ün Karlıova ilçesinde meydana gelen deprem ve son duruma ilişkin yazılı açıklama yaptı. Bingöl'ün Karlıova ilçesinde dün saat 17.24'te 5.7 büyüklüğünde deprem meydana geldiği anımsatılarak, "Deprem sonrasında büyüklüğü 4’ün üzerinde 3 deprem yaşanmış olup, toplam 159 artçı deprem kaydedilmiştir. Bugün saat 09.51’de yine Bingöl ili Karlıova ilçesinde 5.6 büyüklüğünde bir deprem daha yaşanmıştır. Yaşanan bu deprem Erzurum, Erzincan ve Tunceli illerinde de hissedilmiştir. Devam eden saha çalışmalarında, şu ana kadar olumsuz bir durumla karşılaşılmamıştır. Bingöl Adaklı İlçesi Sevkar Köyü ve Karlıova İlçesi Kaynarpınar Köyü’nden gelen ihbarlarda bazı evlerde kısmi hasar meydana gelmiş olup tarama faaliyetleri devam etmektedir" denildi.

'16 VATANDAŞIMIZ TABURCU EDİLDİ'

Deprem bölgesinde AFAD koordinasyonundaki müdahale ve tarama çalışmalarının devam ettiği belirtilerek, "Depremden etkilenen ve tedavisi tamamlanan 16 vatandaşımız taburcu edilmiş olup, 11 vatandaşımızın tedavilerine devam edilmektedir. Bölgedeki çalışmalar için alana sevk edilen araç sayısı 104’e, personel sayısı ise 841’e çıkarılmıştır. Beslenme ihtiyacı için gönderilen sıcak yemek öğünü 6 bin 500'e, haberleşmenin kolay sağlanması için gönderilen mobil baz istasyonu sayısı 7’ye yükseltilmiştir. Barınmadan beslenmeye tüm temel ihtiyaçların karşılanması için bölgeye yardım malzemeleri sevk edilmektedir. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, beraberindeki AFAD Başkanı Dr. Mehmet Güllüoğlu ile birlikte Bingöl’de çalışmaları yönetmektedir. İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı ise AFAD Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi’ndeki çalışmaları koordine etmektedir" ifadesine yer verildi.

'SAHA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR'

Bölgedeki müdahale ve tarama faaliyetlerinin AFAD koordinasyonunda ilgili tüm kurum ve kuruluşun çalışmalarıyla sürdürüldüğü kaydedilerek şu ifadelere yer verildi:

"Çalışmalara, 116’sı AFAD personeli olmak üzere Sağlık Bakanlığı, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Jandarma, İtfaiye, Belediye, Türk Kızılay, özel sektör kuruluşları ve diğer STK’lardan toplam 841 personel ve 104 araç katılmaktadır. Başkanlığımızca, acil ihtiyaçların karşılanması amacıyla Bingöl Valiliği emrine 500 bin TL acil yardım ödeneği gönderilmiştir. AFAD bölgesel lojistik destek depolarından, depremden etkilenen bölgelere yatak, battaniye, yastık çarşaf seti ile mutfak setleri sevk edilmiştir. Böylece alana toplam bin 602 çadır, 3 bin 248 yatak, 3 bin 300 yastık çarşaf seti ile 2 bin 52 mutfak seti gönderilmiştir. Ayrıca Türk Kızılay tarafından, bölgeye 6 bin 500 kişilik sıcak yemek, bin kumanya ve 5 bin kişilik sahra mutfak kiti gönderilmiştir. Depremden etkilenen vatandaşların beslenme ve barınma gibi temel ihtiyaçlarının yanında, psikolojik ve sosyolojik ihtiyaçları da karşılanmaktadır. Bingöl Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü’nden 16 sosyal hizmet uzmanı, psikolog ve sosyolog, vatandaşlarla birebir destek görüşmeler yapmak üzere bölgede çalışmaktadır. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından hasar tespit çalışmalarını gerçekleştirmek üzere 60 personel görevlendirilmiştir. Gelişmeler, AFAD tarafından 7 / 24 takip edilmektedir."

DHA

Anahtar Kelimeler:
İçişleri Bakanlığı Afet Ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı16 KişiTaburcu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ardahan'da 18 kişide koronavirüs tespit edildi!
Ardahan'da 18 kişide koronavirüs tespit edildi!
Erdoğan'dan, şehit ailesine başsağlığı mesajı
Erdoğan'dan, şehit ailesine başsağlığı mesajı
Uzungöl’ü dünya markası haline getireceğiz
Uzungöl’ü dünya markası haline getireceğiz
Bakanlık, taklit ve tağşiş yapan firmaları açıkladı!
Bakanlık, taklit ve tağşiş yapan firmaları açıkladı!
Hava ve Deniz Kuvvetlerimiz Akdeniz'de 'Açık Deniz Eğitimi' icra etti
Hava ve Deniz Kuvvetlerimiz Akdeniz'de 'Açık Deniz Eğitimi' icra etti
Bakan Koca: Vakitlice evimize dönelim
Bakan Koca: Vakitlice evimize dönelim
KDK devreye girdi, 2 bin adayın YKS'ya giriş engeli kaldırıldı
KDK devreye girdi, 2 bin adayın YKS'ya giriş engeli kaldırıldı
ABD'nin Ankara Büyükelçiliği'nden 'Metin Topuz' açıklaması
ABD'nin Ankara Büyükelçiliği'nden 'Metin Topuz' açıklaması
Bakan Koca'dan 65 yaş ve üstüne teşekkür
Bakan Koca'dan 65 yaş ve üstüne teşekkür

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    İstanbul Fatura Basımı

    avukat kartvizit

    evden eve nakliyat

    ofis taşımacılığı