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AFAD'dan Manisa ve Ankara açıklaması

AFAD: Manisa, Akhisar'da meydana gelen 5,4 büyüklüğündeki deprem, Gelenbe sağ yönlü doğrultu atımlı fay üzerinde gelişmiş olup 09.25 itibariyle 212 adet artçı deprem olmuştur. En büyüğü 4,3 olmak üzere, 4,0'den büyük 8 artçı deprem meydana gelmiştir. Ankara, Akyurt'ta meydana gelen 4,5 büyüklüğündeki deprem, doğrultu atımlı Çankırı fayının güney ucunda olmuştur. Şu an itibariyle 10 adet artçı deprem olmuş olup en büyük artçı 3,0 olarak saptanmıştır.

AFAD'dan Manisa ve Ankara açıklaması

AFAD: Manisa, Akhisar'da meydana gelen 5,4 büyüklüğündeki deprem, Gelenbe sağ yönlü doğrultu atımlı fay üzerinde gelişmiş olup 09.25 itibariyle 212 adet artçı deprem olmuştur. En büyüğü 4,3 olmak üzere, 4,0'den büyük 8 artçı deprem meydana gelmiştir. Ankara, Akyurt'ta meydana gelen 4,5 büyüklüğündeki deprem, doğrultu atımlı Çankırı fayının güney ucunda olmuştur. Şu an itibariyle 10 adet artçı deprem olmuş olup en büyük artçı 3,0 olarak saptanmıştır.

23 Ocak 2020 Perşembe 11:56
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AFAD'dan Manisa ve Ankara açıklaması
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DHA

Anahtar Kelimeler:
AnkaraManisaAfad
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