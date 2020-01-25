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Adıyaman Cezaevi'nde hükümlüler nakledilmeye başlandı

Adalet Bakanlığı, Elazığ'da meydana depremde bazı bölümlerinde çatlaklar oluşan Adıyaman Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndaki 814 hükümlü ve tutuklunun tedbiren Gaziantep, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'taki cezaevlerine nakledilmeye başlandığını açıkladı.

Adıyaman Cezaevi'nde hükümlüler nakledilmeye başlandı

Adalet Bakanlığı, Elazığ'da meydana depremde bazı bölümlerinde çatlaklar oluşan Adıyaman Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndaki 814 hükümlü ve tutuklunun tedbiren Gaziantep, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'taki cezaevlerine nakledilmeye başlandığını açıkladı.

25 Ocak 2020 Cumartesi 15:02
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Adıyaman Cezaevi'nde hükümlüler nakledilmeye başlandı

ADIYAMAN - Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Elazığ'da meydana gelen Sivrice merkezli depremden sonra Adalet Bakanlığı bünyesinde bir kriz merkezi oluşturulduğu belirtildi. Deprem bölgesindeki adliye ve ceza infaz kurumlarında uzmanlar eşliğinde detaylı inceleme yapıldığı belirtilerek, "İncelenen bina ve kurumlarımızda küçük çaplı hasarlar görülmüş, herhangi bir can kaybı ya da yaralanmanın bulunmadığı tespit edilmiştir. Adıyaman Kapalı Ceza İnfaz kurumunda bazı bölmelerde kısmi çatlaklar oluştuğu için 814 hükümlü ve tutuklu tedbiren Gaziantep, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş’taki cezaevlerine nakledilmeye başlanmıştır. Depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyoruz" denildi.

AİLELER CEZAEVİ ÖNÜNDE

Depremde hasar gördüğü tespit edilen Adıyaman E Tipi Kapalı Cezaevi önüne, hükümlü ve tutukluların çevre illerdeki cezaevlerine nakledilmesi için çok sayıda otobüs getirildi. Bu sırada tutuklu ve hükümlü yakanıları da cezaevi önüne geldi.

Elazığ ve Malatya'da yıkım ile can kaybına neden olan depremin en çok hissedildiği  Adıyaman'daki E Tipi Kapalı Cezaevi'nde çatlaklar meydana geldi. Sabah erken saatlerde kente gelen Adalet Bakan Yardımcısı Uğurhan Kuş'un incelemelerinin ardından cezaevindeki 814 hükümlü ve tutuklunun Gaziantep, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'taki cezaevlerine nakledilmesine karar verildi. Karar üzerine nakil hazırlığı başlayan cezaevi önüne çok sayıda otobüs getirildi. Hükümlü ve tutukluların yakınları da cezaevi önünde, bilgi almak için bekliyor.

Nakillerin akşam saatine kadar tamamlanmasının planlandığı öğrenildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Adıyaman CezaeviHükümlülerNakil
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