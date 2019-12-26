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Adana'da sağanak yeniden başladı; 1 ilçede okullar tatil edildi

Adana'da hafta başından bu yana kenti etkisi altına alan, cadde ve sokakları göle çeviren sağanak yağış, sabah saatlerinde yeniden başladı. Kent merkezindeki bazı okullar tatil edildi, Ceyhan ilçesinde ise eğitime ara verildi. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, sabah saatlerinde geldiği kentte incelemelerde bulundu.

Adana'da sağanak yeniden başladı; 1 ilçede okullar tatil edildi

Adana'da hafta başından bu yana kenti etkisi altına alan, cadde ve sokakları göle çeviren sağanak yağış, sabah saatlerinde yeniden başladı. Kent merkezindeki bazı okullar tatil edildi, Ceyhan ilçesinde ise eğitime ara verildi. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, sabah saatlerinde geldiği kentte incelemelerde bulundu.

26 Aralık 2019 Perşembe 13:59
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Adana'da sağanak yeniden başladı; 1 ilçede okullar tatil edildi

ADANA - Kentte pazartesi günü saat 21.00 sıralarında başlayan ve etkisini artırarak devam eden kuvvetli yağış, hayatı felç etti. Hafta başından bu yana aralıksız devam eden yağışlar nedeniyle birçok cadde ve sokak sular altında kaldı. Birçok ev ve işyeri ile bazı kamu bina ve hastanelerin bodrum katlarını da su bastı. Kuvvetli sağanak nedeniyle sel suları altında kalan İmamoğlu-Adana karayolunun Mustafalar mevkiinde çökme meydana geldi. Bir bina, kolonlarında oluşan çatlaktan dolayı boşaltıldı. Binadaki zararın, yanında bulunan inşaat temel kazısında yağış nedeniyle oluşan heyelandan kaynaklandığı ileri sürüldü. Aralıksız olarak devam eden yağış, tarım arazilerine de büyük ölçüde zarar verdi. Arazide mahsur kalan 4 kişi, askeri helikopterle kurtarıldı. Adana Valiliği'nde kurum ve kuruluşların da yer aldığı kriz masası oluşturuldu.

CEYHAN'DA EĞİTİME ARA VERİLDİ

Yoğun yağış nedeniyle Salı gününden beri okulların tatil edildiği kentte bu gün de eğitime ara verilen okullar şöyle: Yüreğir ilçesindeki Farabi Anadolu Lisesi, Doğankent Anadolu Lisesi, Çamlıbel Şehit Kamil Yelmen Anadolu Lisesi, Kaşgarlı Mahmut Ortaokulu, Emine Özgüler Gürsü İmamhatip Ortaokulu, Tuğrulbey Ortaokulu, Aziz Sancar Mesleki Teknik Anadolu Lisesi, Borsa İstanbul Mesleki Teknik Anadolu Lisesi, Seyhan Rotary Anadolu Lisesi, Tahsilli Şehit Hulisi Emre Dilci Ortaokulu, Fevziye Çelik Ortaokulu ile Seyhan ilçesindeki Şakirpaşa Anadolu Lisesi, 125. Yıl Ortaokulu, Gülbahçesi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi.

Ceyhan Kaymakamı Bayram Yılmaz da, ilçede yaşanan olumsuz hava koşulları nedeniyle öğrencilerin herhangi bir olumsuz durum yaşamaması için bugün eğitime 1 gün süreyle ara verildiğini duyurdu.

BAKAN KURUM'DAN İNCELEME

Öte yandan, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, sabah saatlerinde havayolu ile geldiği Adana'da kuvvetli yağış nedeniyle olumsuzlukların yaşandığı mahallelerde incelemelerde bulundu.

BAKAN KURUM: 1 YIKIK, 2 AĞIR HASARLI, 9 HAFİF HASARLI BİNA TESPİT ETTİK

Şiddetli yağışların ardından Adana'da incelemelerde bulunan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, iklim değişikliklerinin etkilerinin artık tüm dünyada olduğu gibi ülkede de ciddi oranda hissedildiğini söyledi. Adana'da yıllık ortalama yağış miktarının metrekareye 121 kilogram seviyelerindeyken 2 gün önce bölgesel olarak 250-300 kiloya yükseldiğini gördüklerini anlatan Bakan Kurum, "Bu yağışların şehrimize de hem çiftçiye hem vatandaşın hayatını olumsuz etkilediğini gördük. Olay yaşanır yaşanmaz valilik bünyesinde bir kriz merkezi oluşturuldu. İlgili bakanlıklarımızın belediyelerimizin tüm birimleriyle bu merkezde vatandaşların yarasını sarmak için çalıştık. İlk hasar tespit çalışmalarında 1 yıkık, 2 ağır hasarlı, 9 hafif hasarlı bina tespit ettik. Tarım alanlarına baktığımızda Seyhan, Kozan, Çukurova, Feke, Ceyhan, İmamoğlu, Yumurtalık, Sarıçam, Yüreğir ve Karataş ilçelerinde toplamda 123 bin 151 dekar alanda inceleme yaptık. Fiilen sahada sular mevcut. Sular çekildiğinde çiftçilerimizin zarar ziyan tespitleri net bir şekilde yapılacaktır" dedi.

'YÜREĞİR'DE KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJESİ BAŞLATACAĞIZ'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'geçmiş olsun' dileklerini de ileten Bakan Kurum, şunları kaydetti:  "Olay yaşanır yaşanmaz tüm bakanlıklarımız bu noktada seferber oldular. İlk etapta valimizin yapacağı tespitler neticesinde vatandaşlarımızın yaralarını sarmak için bugün itibariyle mağdur olan vatandaşlarımıza belirli bir miktarda ön ödenek gönderilecek. Akabinde etaplar halinde hasar tespit durumuna göre vatandaşlarımızın yaraları hızlı bir şekilde sarılacak. Bugün Yüreğir, Seyhan, Sarıçam, Ceyhan ve Karataş ilçelerimizde belediye başkanlarımızla birlikte incelemelerde bulunduk. Başkanlarımızın taleplerini alıyoruz. Bazı yerlerde bizzat giderek sahada inceleme yaptık. Yüreğir 19 Mayıs, PTT Evleri, Sarıçam Deresi güzergahlarında inceleme yaptık ve gördük ki bir taraftan da şehirle ilgili altyapı eksiklerinin giderilmesi gerekiyor. Bir yandan da kentsel dönüşüm başlatmamız gerekiyor. Yüreğir'de 19 Mayıs, PTT Evleri, Sinanpaşa, Şehit Erkut Akbay'da kentsel dönüşüm projesi başlatacağız. Etaplar halinde de vatandalarımızın problemlerini halledeceğiz." 

'4 MERKEZ İLÇENİN YAĞMUR SUYU PROBLEMİ HALLEDİLECEK'

Adana'nın sorunları ve problemleriyle ilgili bakanlık olarak üzerlerine düşeni yapmaya gayret ettiklerini anlatan Bakan Kurum, şöyle devam etti:

"11 ayrı yatırım için içme suyu, yağmur atık su arıtma tesisi gibi 650 milyon lira bedelli yatırımlarımız belediyelerle birlikte devam ediyor. 4 merkez ilçemizin yağmur suyu problemini halletmemiz gerekiyor, bunun kararını aldık. Aşırı yağışların etkileriyle birlikte bu problemi halletmek için bir projeyi hazırladılar belediyelerimiz. 70 milyon liralık bu yatırımı da önümüzdeki yıl başlatıp en kısa zamanda bu problemi çözmüş olacağız. Bu tabi yağmur suyu dışında da selden etkilenen Yüreğir, Ceyhan, Seyhan, Karataş, Sarıçam ilçelerimizde de bir koordinasyon toplantısı yapıp, selden çok etkilenen bu ilçelere hibe desteği sağlayacağız. Bu hafta için de hibe miktarlarımız belediyelerin hesaplarına yatacak."

MEZARLAR SULAR ALTINDA

Adana'da 4 gündür etkili olan sağanak nedeniyle Seyhan ilçesindeki Küçükoba Mezarlığı, sular altında kaldı. Göle dönen mezarlıkta, birçok mezarın sadece taşları görünür hale geldi. 

SULAR ÇEKİLİNCE ARAÇLAR ORTAYA ÇIKTI

Adana'da suların bazı bölgelerde çekilmesiyle birlikte sele kapılarak tarlaya düşen araçlar da ortaya çıktı. 2 gün önce Kürkçüler Mahallesi'nde D-400 karayolu Ceyhan-Adana istikametinde, yol kenarında oluşan sel sularına kapılarak tarlaya düşen içerisinde 5 kişinin olduğu otomobil ile bir başka araç da ortaya çıktı. 3 kişi kendi imkanları ile araçtan çıkmış, 2 kişi ise ekipler tarafından kurtarılmıştı. Kurtulanların, Kürkçüler Cezaevi'nden cezasını tamamladıktan sonra çıkan bir kişi ile onu almaya gelen yakınları olduğu öne sürüldü.

DHA

Anahtar Kelimeler:
AdanaSağanak
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