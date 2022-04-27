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Adana'da şafakta DEAŞ operasyonu

27 Nisan 2022 Çarşamba 07:53
Adana'da şafakta DEAŞ operasyonu

ADANA'da terör örgütü DEAŞ'e yönelik düzenlenen şafak operasyonunda çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DEAŞ ile bağlantılı kişileri adreslerini tespit edip, harekete geçti. Ekipler, belirlenen adreslere özel harekat polislerinin desteğiyle eş zamanlı operasyon düzenledi. Demir kapıların koçbaşlarıyla kırarak girildiği evlerde arama yapan ekipler, şüphelileri gözaltına aldı. Şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.

DHA

Anahtar Kelimeler:
AdanaDEAŞ Operasyonu
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