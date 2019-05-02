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Adana'da HES inşaatında patlama: 1 ölü, 3 yaralı

Adana'nın Kozan ilçesinde, yapımı sürdürülen Göktaş-1 Hidroelektrik Santrali'nde (HES) tahliye havuzunun olduğu bölgede, patlama meydana geldi. Adana Valiliği'nden yapılan açıklamada HES projesinde meydana gelen patmalada yaralanan 4 işçiden, sağlık durumu ağır olan birinin, yaşamını yitirdiği bildirildi.

Adana'da HES inşaatında patlama: 1 ölü, 3 yaralı

Adana'nın Kozan ilçesinde, yapımı sürdürülen Göktaş-1 Hidroelektrik Santrali'nde (HES) tahliye havuzunun olduğu bölgede, patlama meydana geldi. Adana Valiliği'nden yapılan açıklamada HES projesinde meydana gelen patmalada yaralanan 4 işçiden, sağlık durumu ağır olan birinin, yaşamını yitirdiği bildirildi.

02 Mayıs 2019 Perşembe 14:09
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Adana'da HES inşaatında patlama: 1 ölü, 3 yaralı

(Adana), (DHA)

Kozan'a bağlı kırsal Ergenuşağı Mahallesi'nde, yapımına devam edilen Göktaş-1 HES'te, saat 11.30 sıralarında, tahliye havuzunun olduğu bölgede, henüz belirlenemeyen nedenle bir patlama meydana geldi. Patlamada ilk belirlemelere göre, 1'i ağır 4 kişi yaralandı.

İhbar üzerine, bölgeye çok sayıda sağlık ve arama- kurtarma ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık görevlilerince ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Patlamanın nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı. 

1 İŞÇİ YAŞAMINI YİTİRDİ

Adana Valiliği'nden yapılan açıklamada HES projesinde meydana gelen patmalada yaralanan 4 işçiden, sağlık durumu ağır olan birinin, yaşamını yitirdiği bildirildi. Valilikten yapılan açıklama şöyle: 

"İlimiz Aladağ ilçesi Köprücek Mahallesi Urganağzı mekiinde bulunan, Bereket Enerji Grubuna ait Göktaş 2 HES Barajı'nda saat 11.30 sıralarında yükleme havuzundaki kapağın bilinmeyen bir nedenden dolayı kırılması neticesinde, kapak önünde çalışan 1 işçimiz hayatını kaybetmiş, hafif şekilde yaralanan 3 işçimizin ise ayakta tedavileri yapılmıştır. Olayın gerçekleşmesinin akabinde Valiliğimizce görevlendirilen jandarma ekipleri, sağlık müdürlüğü helikopteri, 112 Acil yardım ve AFAD ekipleri bölgeye acilen intikal ettirilmiş olup gerekli tüm müdahaleler hızla yapılmıştır. Olayla ilgili olarak başlatılan incelemeler devam etmektedir."

7 YIL ÖNCE AYNI BÖLDEKİ FACİADA 10 KİŞİ ÖLMÜŞTÜ

Öte yandan aynı bölgede, 24 Şubat 2012'de, Göksu Irmağı üzerindeki Gökdere Köprü Barajı'nda derivasyon tüneli kapağının patlaması sonucu suya kapılan 10 işçi, yaşamını yitirmişti. İşçilerden 5'inin cansız bedeni, yapılan tüm aramalara rağmen bulunamamıştı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
AdanaHESİnşaatPatlamaönce Vatan
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