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Acı haberi büyükelçi duyurdu: Saldırıda 2 mühendisimiz hayatını kaybetti

Türkiye'nin Kolombo Büyükelçisi Tunca Özçuhadar, Kolombo'daki bir otelde maydana gelen patlamada 2 Türk mühendisinin hayatını kaybettiğini söyledi.

Acı haberi büyükelçi duyurdu: Saldırıda 2 mühendisimiz hayatını kaybetti

Türkiye'nin Kolombo Büyükelçisi Tunca Özçuhadar, Kolombo'daki bir otelde maydana gelen patlamada 2 Türk mühendisinin hayatını kaybettiğini söyledi.

21 Nisan 2019 Pazar 14:49
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Acı haberi büyükelçi duyurdu: Saldırıda 2 mühendisimiz hayatını kaybetti

Sri Lanka (DHA)

DHA muhabirine bilgi veren Büyükelçi Özçuhadar, patlamalarda yaralı bir Türk vatandaşının olup olmadığı noktasında kendilerine bilgi ulaşmadığını belirtti, hayatını kaybeden Türklerin ailelerine bilgi verileceğini söyledi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Acı HaberBüyükelçiSaldırıMühendisönce Vatan
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