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Abramoviç'in yatı 'Eclipse' Marmaris'te

22 Mart 2022 Salı 11:17
Abramoviç'in yatı 'Eclipse' Marmaris'te

MUĞLA - Rus milyarder Roman Abramoviç'in mega yatı 'Eclipse', Muğla'nın Marmaris ilçesine geldi.

İngiliz hükümetinin el koyduğu, Chelsea Futbol Kulübü'nün sahibi, Rus iş insanı Roman Abramoviç'in 163,5 metre uzunluğunda, 23 metre genişliğindeki 1,2 milyar dolarlık yatı ‘Eclipse’, bu sabah Yunanistan'ın Rodos Adası'ndan Marmaris'e geldi. Mega yat Marmaris Limanı büyük iskelesine demirledi. Abramoviç'in korumaları, üç yüzme havuzu, özel sinema salonları, dalış ve su sporları ekipmanları ve iki mini denizaltısı bulunan mega yat Eclipse ve çevresinde geniş güvenlik önlemi aldı. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
EclipseMarmarisRus MilyarderRoman Abramoviç
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