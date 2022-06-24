Abdullah Gül Üniversitesi Öğretim görevlisi alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre; Eğitim dili İngilizce olan Abdullah Gül Üniversitesi’ne ; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartlar, 10/07/2018 tarihli ve 30474 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Genel Kadro ve Usulü Hakkında 2 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, ve 09/11/2018 tarihli, 30590 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’in ilgili maddeleri uyarınca; “Öğretim Görevlisi” alınacaktır.

İlanın yayımlandığı tarihten itibaren 15 (on beş) gün içerisinde Öğretim Görevlisi (Uygulamalı Birim) kadro başvurularının Personel Daire Başkanlığına şahsen veya posta yolu ile yapılması gerekmektedir.