ABD'nın zırhlı kulübeleri terörist mevzilerine yerleştiriliyor

Şanlıurfa (DHA)

Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesi karşısında bulunan Suriye’nin Heseke iline bağlı Resulayn ilçesinde teröristlerin kazdığı tünellere ABD tarafından getirilen zırhlı kulübeler yerleştiriliyor.

ABD’nin Irak üzerinden TIR'lar ile gönderdiği zırhlı kulübeler, Ceylanpınar ilçesi karşısında bulunan PKK/PYD’nin denetimindeki Resulayn ilçesine ulaştı. Kepçe yardımıyla kazılan tünel ve hendeklere bu zırhlı kulübeler yerleştiriliyor. PKK/PYD’li teröristlerin hazırladığı tünel ve hendeklerde çok amaçlı olarak kullanmak üzere yerleştirdiği zırhlı kulübelerin Türkiye’nin Fırat'ın doğusuna yönelik olası operasyonunda lojistik destek merkezi ve silahlı mücadele için kullanılacağı öne sürüldü.