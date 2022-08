ABD'nin yeni Ankara Büyükelçiliği'nde vize kapasitesi artırıldı

ANKARA - ABD’nin Ankara Büyükelçiliği’nin yeni yerleşkesinde vize işlemleri, 1 Eylül'den itibaren başlayacak. Konsolosluk İşleri Bölümünden Elçi Müsteşar/Başkonsolos Jayne Howell, vize işlemlerinin hızlandırılması için yeni yerleşkede kapasiteyi artırdıklarını söyledi. Howell, "Vize başvurusu için 1 yıllık bekleme süresi yeterince iyi bir süre değil elbette. Biz de bu konuda her gün mümkün olduğunca çok yenilik getirmek ve bekleme sürelerini azaltmak için olabildiğince çok çalışmaktayız" dedi.



ABD'nin Ankara Büyükelçiliği, faaliyetlerini artık yapımı tamamlanan Çukurambar’da bulunan yeni hizmet binasında sürdürecek. Önceki gün resmi açılışı yapılan büyükelçilik yerleşkesinin konsolosluk hizmetleri binası, basın mensuplarına tanıtıldı. ABD Ankara Büyükelçiliği Konsolosluk İşleri Bölümü’nden Elçi Müsteşar/Başkonsolos Jayne Howell, vize başvurularının alındığı alanları basın mensuplarına gezdirerek bilgi verdi. Vize başvurusuna gelen kişilerin beklemesi için düzenlenen alanı anlatan Howell, diğer büyükelçilikteki küçük bekleme alanlarının yeni binada büyük ve konforlu olmasına önem gösterdiklerini vurguladı. Başvuruların yapıldığı alana giriş yolunda kullanılan mermerlerin Türk mermeri olduğunu söyleyen Howell, girişte ise Ukraynalı ve Kanadalı 2 tasarımcı tarafından Anadolu ile Türk motifleri kullanılarak geliştirilen önemli eser bulunduğunu kaydetti.



'AMACIMIZ VİZE ALIMLARINI ARTIRMAK'



Howell, vize işlemleri için oluşturulan alanda daha iyi işlem yapabileceklerini söyleyerek, "Vize işlemlerinin gerçekleştirildiği bölüm, diğerine göre çok daha geniş. Burada daha iyi bir şekilde işlem yapmayı düşünüyoruz. Mümkün oldukça son teknolojiden yararlanmaya çalıştık. Özellikle ses sisteminde, sesi tutan bir sistem söz konusu. Burada, vize başvuruları ve vize alımlarını mümkün olduğu kadar artırmak, aynı anda yapılan vize işlemlerinin sayısını da artırmak bizim için önemli bir amaç olacak" dedi.



'1 YIL BEKLEME SÜRESİ İYİ DEĞİL'



Howell, basın mensuplarının, Türk vatandaşlarının yaşadığı vize sorunlarına ilişkin sorularını da cevapladı. Howell, insanların özellikle vize başvuruları için uzun bekleme sürelerinden dolayı hayal kırıklığı yaşadıklarını düşündüğünü ve bunu anladığını belirterek, şunları kaydetti:



"Vize başvurusu için 1 yıllık bekleme süresi yeterince iyi bir süre değil elbette. Biz de bu konuda her gün mümkün olduğunca çok yenilik getirmek ve bekleme sürelerini azaltmak için olabildiğince çok çalışmaktayız. Birçok Türk vatandaşı gibi bizler de pandemi sırasında biriken muazzam bir iş yükünün üstesinden gelmeye çalışıyoruz. Bu talebi karşılamak için kaynaklarımızı nasıl kullanacağımızı tespit etmeye çalışıyoruz. Bu yeni hizmet binası bizim için heyecan verici bir kaynak. Bu sayede işlem sayımızı da artırıyoruz. İnsanların vizelerini mülakat muafiyeti yoluyla yenileme haklarını da ciddi oranda artırmış bulunuyoruz. Düzenlendiği sürenin tamamında geçerli olan ve süresi son 4 yıl içinde dolan bir vizeye sahip olan kişiler, vizelerini posta yoluyla yenileyebilirler. Bunu da internet sitemize girerek ve randevu alarak gerçekleştirebilirler. Bu yöntemle vize almak için uygun görülmeleri halinde otomatik olarak yönlendirilecekler. Bu uygulamalar vize memuru başına düşen işlem sayısının da artmasını sağladı. İçinde bulunduğumuz 2022 yılında bugüne kadar İstanbul’daki çalışma arkadaşlarımın, pandemi öncesinde Ankara ile İstanbul’un birlikte gerçekleştirdiği sayıda vize işlemini tek başlarına gerçekleştirdiğini söylemekten büyük bir gurur duyuyorum. Biz de şimdi Ankara’ya ilave kapasite sağlıyoruz ve daha önceki dönemlerden çok daha fazlasını yapabileceğiz."



'İLK BAŞVURU SAHİPLERİ YARIN GELECEK'



Howell, bekleme süreleri ve şikayetlerin sadece Türkiye'ye özgü olup olmadığına ilişkin de "Ne yazık ki bu küresel bir sorun. Çünkü pandemi her yerde görüldü. Çünkü tüm ülkelerde kapanmalar ve karantinalar oldu. Çünkü seyahat edemedik, dünya genelinde birçok büyükelçiliğimizde kaynak eksikliğiyle karşılaştık ve başvuru sahiplerinden ve müşterilerden gelen ve bizleri bekleyen büyük bir iş yığılması söz konusu. Dolayısıyla bu küresel bir mesele. Yarın başlayacağız. Çok heyecanlıyım. Bu ay çalışmalarımızı artırıyoruz ve 1 Ekim itibarıyla tam kapasiteyle çalışıyor olacağız. Ancak ilk başvuru sahipleri yarın gelecek" dedi.