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Abant'a yarıyıl tatilinde ziyaretçi akını

Bolu'nun doğa harikalarından Abant Tabiat Parkı, sömestir tatilinde ziyaretçilerin akınına uğradı. Otellerdeki doluluk oranı yüzde yüzü bulurken, günübirlik tatilciler de karla kaplı tepelerden şambrellerle kaymanın heyecanını yaşadı.

Abant'a yarıyıl tatilinde ziyaretçi akını

Bolu'nun doğa harikalarından Abant Tabiat Parkı, sömestir tatilinde ziyaretçilerin akınına uğradı. Otellerdeki doluluk oranı yüzde yüzü bulurken, günübirlik tatilciler de karla kaplı tepelerden şambrellerle kaymanın heyecanını yaşadı.

20 Ocak 2020 Pazartesi 16:25
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Abant'a yarıyıl tatilinde ziyaretçi akını

BOLU - Abant Tabiat Parkı sömestir tatilinde tatilcilerin gözdesi oldu. Tabiat parkı ile çevresinde bulunan otellerde doluluk oranı yüzde yüze ulaşırken, günübirlik gelen ziyaretçilerle birlikte Abant dolup taştı. Özellikle Ankara ve İstanbul'dan Abant'a akın eden tatilciler, karla kaplı büyüleyici doğada yürüyüp, faytonlarla gezdi. Tatilcilerin bazıları da karlı kaplı tepelerden kaymanın heyecanını yaşadı. Tatilciler, köylüler tarafından hazırlanan pistte şambrellerle kaydı. Bir hayli dik ve kıvrımlı pistte hızla kayan tatilciler büyük keyif yaşadı. Özellikle şehir dışından gelen tatilciler Abant'a hayran kaldıklarını söyledi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Abant Tabiat ParkıYarıyıl TatiliZiyareti Akını
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