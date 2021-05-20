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9 adet ATM alanı ihale ile kiraya verilecek

Manisa Büyükşehir Belediyesine ait 9 adet ATM alanı ihale ile kiraya verilecek

20 Mayıs 2021 Perşembe 17:28
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9 adet ATM alanı ihale ile kiraya verilecek

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; Mülkiyeti, hüküm ve tasarrufu Manisa Büyükşehir Belediyesine ait  ilanda adası, parseli, adresi, mevkii, kira süresi, aylık muhammen kira bedeli, geçici teminat bedeli, şartname doküman bedeli, ihale günü ve saati yazılı ATM alanları; 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi uyarınca açık teklif usulü ile ihale edilecektir. 

İhale; Laleli Mahallesi Mimar Sinan Bulvarı No:242 Yunusemre / MANİSA adresinde bulunan Manisa Büyükşehir Belediyesi Encümen Salonunda Encümen huzurunda yapılacaktır.

Söz konusu ATM alanları idari şartnamesi hükümleri uyarınca kiralanacak olup, ihaleye iştirak edenler ihale şartnamesini aynen kabul edip ihaleye iştirak etmiş sayılır.

Kiralama ihalesiyle ilgili bilgilere buradan ulaşabilirsiniz

İLAN.GOV.TR

Son Güncelleme: 20.05.2021 17:30
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