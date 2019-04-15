8 ilde FETÖ operasyonu: 25 askere gözaltı kararı

KONYA,(DHA)

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü FETÖ/PDY'nin Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki askeri yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında örgütün 'mahrem abileri' tarafından ankesörlü telefonlardan ardışık olarak aranan askerlerin kimlikleri tespit edildi. Bunun üzerine aralarında 1 emekli albay ve askeri okuldan ihraç edilen öğrencilerin de bulunduğu 7'si muvazzaf 25 asker hakkında yakalama kararı verildi. Karar üzerine Konya merkezli 8 ilde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda 17 kişi gözaltına alındı. Diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürüyor.