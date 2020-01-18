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51 ilde eş zamanlı FETÖ operasyonunda 82 tutuklama

İzmir merkezli 51 ilde, FETÖ/PDY'nin TSK yapılanmasına yönelik gerçekleştirilen operasyonda, hakkında gözaltı kararı bulunan 176 şüpheliden 145'i gözaltına alındı. Şüphelilerden 39'u etkin pişmanlık yasasından faydalanırken, ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Öte yandan, adliyeye sevk edilen 106 şüpheliden 82'si tutuklanırken, 24'ü de adli kontrol şartı ile serbest kaldı.

51 ilde eş zamanlı FETÖ operasyonunda 82 tutuklama

İzmir merkezli 51 ilde, FETÖ/PDY'nin TSK yapılanmasına yönelik gerçekleştirilen operasyonda, hakkında gözaltı kararı bulunan 176 şüpheliden 145'i gözaltına alındı. Şüphelilerden 39'u etkin pişmanlık yasasından faydalanırken, ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Öte yandan, adliyeye sevk edilen 106 şüpheliden 82'si tutuklanırken, 24'ü de adli kontrol şartı ile serbest kaldı.

18 Ocak 2020 Cumartesi 11:50
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51 ilde eş zamanlı FETÖ operasyonunda 82 tutuklama

İZMİR

İzmir merkezli 51 ilde, FETÖ/PDY'nin TSK yapılanmasına yönelik gerçekleştirilen operasyonda, hakkında gözaltı kararı bulunan 176 şüpheliden 145'i gözaltına alındı. Şüphelilerden 39'u etkin pişmanlık yasasından faydalanırken, ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Öte yandan, adliyeye sevk edilen 106 şüpheliden 82'si tutuklanırken, 24'ü de adli kontrol şartı ile serbest kaldı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nca FETÖ'nün Türk Silahlı Kuvvetleri içindeki yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, 176 şüphelinin büfe ve kontörlü sabit hatlardan ardışık arama yaptıkları belirlendi. 97'si muvazzaf 143 üsteğmen ve 11'i muvazzaf 33 teğmen olmak üzere toplam 176 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkartılırken, Terör, Organize ve Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlükleri ekiplerince düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 145 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 39'u da etkin pişmanlıktan yararlanarak, örgüt ve mensupları hakkında ayrıntılı ve örgütü deşifre edici açıklamalarda bulundukları gerekçesiyle serbest bırakıldı.

Öte yandan, emniyetteki işlemleri tamamlanan 106 şüpheli adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkartılan şüphelilerden 56'sı TSK içerisinde çalışan subay olmak üzere 82 zanlı tutuklanırken, 24 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

DHA

Son Güncelleme: 18.01.2020 05:08
Anahtar Kelimeler:
TSKTutuklama51 IlFETÖİzmir
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