4 bin 8 Türk üniversitelinin eğitim alması için şartlar açıklandı

İSTANBUL - Yükseköğretim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, Ukrayna'daki savaştan kaçıp Türkiye'ye dönen öğrencilerin öğrencilik haklarıyla ilgili alınan kararları açıkladı. Özvar, öğrencilerin Türkiye'de alacakları eğitimin şartlarına ilişkin, "Kayıt yılındaki ÖSYS/YKS'ye girmiş olmaları ve ÖSYS/YKS'de başarı sıralaması şartı aranan programlar için başarı sırası şartını, ÖSYS/YKS'de başarı sırası aranmayan alanlarda, Türkiye'de ilgili yıldaki eşdeğer diploma programlarının en düşük taban puanına sahip olma şartını, Özel yetenek programlarında ise üniversitelerin ilgili yılın ÖSYS/YKS'de özel yetenek programları için ilan edilen en düşük merkezi sınav puanına sahip olma şartını sağlamaları gerekir" dedi.







Yükseköğretim Kurulu Başkanı Erol Özvar, Ukrayna'dan gelen öğrencilerin özel öğrencilik şartlarını açıklayacağı basın toplantısı düzenledi. Toplantı, İstanbul Üniversitesi Rektörlük Binası'nda gerçekleşti. Toplantıya, Özvar'ın yanı sıra Yükseköğretim Kurulu Başkan Vekili Prof. Dr. Rahmi Er, Yükseköğretim Kurulu Yürütme Kurulu Üyesi Prof. Dr. Metin Topçuoğlu ve Yükseköğretim Kurulu Yürütme Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ömer Açıkgöz katıldı.







Yükseköğretim Kurulu Başkanı Erol Özvar Ukrayna'daki yükseköğretim kurumlarının örgün eğitim programlarına kayıtlı olan öğrencilerin yatay geçiş başvurularının değerlendirilebilmesine ilişkin şartları açıklayarak, "Kayıt yılındaki ÖSYS/YKS'ye girmiş olmaları ve ÖSYS/YKS'de başarı sıralaması şartı aranan programlar için başarı sırası şartını, ÖSYS/YKS'de başarı sırası aranmayan alanlarda, Türkiye'de ilgili yıldaki eşdeğer diploma programlarının en düşük taban puanına sahip olma şartını, Özel yetenek programlarında ise üniversitelerin ilgili yılın ÖSYS/YKS'de özel yetenek programları için ilan edilen en düşük merkezi sınav puanına sahip olma şartını (üniversitelerin, istedikleri takdirde özel yetenek sınavı yapma hakkı saklıdır), Ülkemizdeki yükseköğretim kurumlarından aldıkları önlisans eğitimlerini yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarının lisans programlarına saydırarak kayıt yaptıranların da yukarıdaki şartları, sağlamaları gerekir. Yurt dışından ülkemizdeki bir üniversiteye yatay geçiş yapmak için öncelikle kayıtlı olunan üniversitenin tanınması gerekiyor. Bundan sonra ise yatay geçiş başvurusunda bulunacak adayın Türkiye'deki ÖSYS-YKS sınavlarına girip girmediği tespit edilecek, girmiş ise aldığı puana göre bir değerlendirme yapılacaktır. ÖSYS-YKS'ye girmemiş ise, adayın kabul edilen SAT ve Abitur gibi uluslararası bir sınava girip girmediğine ve girmiş ise aldığı puanlara bakılacaktır. Aday bu sınava da girmemiş, fakat Ukrayna'daki bir üniversiteye kayıt yaptırmış ise, o adayın kayıt yaptırdığı üniversitenin, uluslararası üniversite sıralamalarında kabul edilen bir seviyede olup olmadığına göre değerlendirme yapılacaktır. Özel öğrencilik statüsü için bu şartlara bakılmayacaktır" dedi.







"ÖĞRENCİ SAYISI 4 BİN 8"



Özvar, Ukrayna'dan gelen Türk öğrenci sayısını da açıklayarak, "Yükseköğretim Kurulu web sayfası aracılığıyla bizlerle bilgisini paylaşan öğrenci sayısı toplam 4 bin 8'dir. Dikkat çekici oranları dikkate aldığımızda başvuruda bulunan öğrencilerin %20'si İstanbul'da, %6'sı İzmir, %5'i Ankara, %5'i Şanlıurfa, %4'ü Antalya, yine % 4'ü İçel, yüzde 3,5'u Hatay, yine 3,5'u Mardin'de ikamet etmektedir. Geriye kalan % 49'luk kısım diğer 70 ile dağılmış vaziyettedir. Öğrencilerin 3bin 218'i erkek, 789'u kadın öğrencidir. Başvuruda bulunan 4 bin 8 öğrencinin Ukrayna'daki çeşitli üniversitelerin 102 programa kayıtlı oldukları verdikleri beyana göre anlaşılmaktadır. Başvuruda bulunanların %29'u tıp fakültesi, %10'u diş hekimliği, %9'u hukuk fakültesi ve % 5,5'u mimarlık öğrencisidir. Bu dört programa kayıtlı olduğunu beyan eden öğrencilerin toplam başvuranların içindeki oranı % 54,5'u bulmaktadır. Başvuruda bulunanların %74'ü daha önce Yükseköğretim Kurumları Sınavı yani YKS'ye girmiş öğrencilerdir. % 26'sı ise, verdikleri beyana göre Türkiye'de YKS'ye girmemişlerdir. Öğrencilerin yaklaşık yüzde 60'ı hazırlık, 1 ve 2. sınıfa kayıtlıdır. Başvuruda bulunanların beyanlarına göre, toplam 106 Ukrayna üniversitesinde öğrenci olarak bulunmaktadır. Sayısı 4 bini aşan başvuranların yüzde 50'si bu üniversitelerin 5'inde kayıtlıdır" diye konuştu.