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36 öğretim üyesi alacak

Yıldız Teknik Üniversitesi 36 öğretim üyesi alacak

28 Ağustos 2021 Cumartesi 09:48
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36 öğretim üyesi alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; Yıldız Teknik Üniversitesi belirtilen birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile “Öğretim Üyeliğine Yükseltme ve Atanma Yönetmeliği”nin ilgili hükümleri uyarınca daimi statüde Öğretim Üyesi alınacaktır. Adayların, ilgili Kanunda belirtilen şartları ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca onaylanan “Yıldız Teknik Üniversitesi Akademik Yükseltme ve Atama Ölçütleri”ni sağlıyor olması gerekmektedir. 

Başvuru süresi, ilanın yayımlandığı tarihten itibaren 15 gündür. Başvurular, başvuru süresi içinde şahsen/posta yoluyla iletmelidir.

DETAYLI BİLGİ İÇİN TIKLAYINIZ…

İLAN.GOV.TR

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