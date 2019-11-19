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3 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı, Şırnak'ta jandarma, polis ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığı'nca gerçekleştirilen operasyonda, 3 teröristin silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Teröristlerden ikisinin, sözde Cudi grubu sorumlusu 'Andok' kod adlı Mahmut Taş ile Silopi sözde sivil savunma birlikleri (YPS) sorumlusu 'Adil' kod adlı Hüsnü Kaplan olduğu bildirildi.

3 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı, Şırnak'ta jandarma, polis ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığı'nca gerçekleştirilen operasyonda, 3 teröristin silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Teröristlerden ikisinin, sözde Cudi grubu sorumlusu 'Andok' kod adlı Mahmut Taş ile Silopi sözde sivil savunma birlikleri (YPS) sorumlusu 'Adil' kod adlı Hüsnü Kaplan olduğu bildirildi.

19 Kasım 2019 Salı 11:49
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3 terörist etkisiz hale getirildi

ANKARA - Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Şırnak kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığı'nca gerçekleştirilen operasyonda 3 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Etkisiz hale getirilen teröristlerin PKK/KCK terör örgütünde sözde Cudi grubu sorumlusu 'Andok' kod adlı Mahmut Taş ile Silopi YPS sorumlusu 'Adil' kod adlı Hüsnü Kaplan olduğu tespit edilmiştir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir" denildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Içişleri BakanlığıŞırnakta JandarmaPolisMilli İstihbarat Teşkilatı
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