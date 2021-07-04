Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 23
açık
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1376.67
ALTIN
499.99
DOLAR
8.7002
STERLİN
12.0376
EURO
10.3238
6 memur alımı yapacak
6 memur alımı yapacak
3 itfaiye eri alacak
3 itfaiye eri alacak
3 memur alımı yapacak
3 memur alımı yapacak
Boğazlıyan’da ihale ile taşınmaz satışı
Boğazlıyan’da ihale ile taşınmaz...
Kuru yük gemisi satılacak
Kuru yük gemisi satılacak
İş fırsatları için hemen tıkla!

3 itfaiye eri alacak

Bayat Belediye 3 itfaiye eri alacak

04 Temmuz 2021 Pazar 17:01
12 Okunma
3 itfaiye eri alacak

Çorum İli Bayat Belediye Başkanlığından yapılan açıklamaya göre 3 itfaiye eri alınacak.

Basın ilan kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet adresinde yayınlanan ilana göre; Bayat  Belediye  Başkanlığı  bünyesinde,  657  sayılı  Devlet  Memurları  Kanunu’na  tabi olarak  istihdam edilmek  üzere;  Belediye  İtfaiye Yönetmeliği  hükümlerine  göre aşağıda  unvanı, sınıfı,  derecesi,  adedi,  nitelikleri,  KPSS  puan  türü,  KPSS  taban  puanı  ve  diğer  şartları  taşımak kaydıyla belirtilen boş kadroya açıktan atama yoluyla itfaiye eri alınacak.

Ayrıntılı bilgi için TIKLAYINIZ

İLAN.GOV.TR

Anahtar Kelimeler:
3 Itfaiye EriBayat Belediyesi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bakan Soylu: Kahramanlarımız, teröristleri canından bezdiriyor
Bakan Soylu: Kahramanlarımız, teröristleri canından bezdiriyor
Bozcada'da normalleşmede tatilci yoğunluğu
Bozcada'da normalleşmede tatilci yoğunluğu
İzmir Valisi Köşger: Kentte iki gündür Kovid-19 kaynaklı ölüm yok
İzmir Valisi Köşger: Kentte iki gündür Kovid-19 kaynaklı ölüm yok
Yavru kediler için seferberlik; besleme noktası 120'ye ulaştı
Yavru kediler için seferberlik; besleme noktası 120'ye ulaştı
Alavara Koyu ile ilgili karar iptal edildi, çevreciler sevindi
Alavara Koyu ile ilgili karar iptal edildi, çevreciler sevindi
Büyükada'da elektrikli araçlar önünde uzun kuyruklar oluştu
Büyükada'da elektrikli araçlar önünde uzun kuyruklar oluştu
3 memur alımı yapacak
3 memur alımı yapacak
KARDEŞ KÜLTÜRLERİN İŞBİRLİĞİ
KARDEŞ KÜLTÜRLERİN İŞBİRLİĞİ
Tosuncuk'un avukatı: Henüz ifade vermedi
Tosuncuk'un avukatı: Henüz ifade vermedi

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma