3 ARALIK DÜNYA "ENGELLİLER GÜNÜ"

E N G E L L E N İ Y O R U Z..!

Bugün 3 Aralık ‘’ DÜNYA ENGELLİLER GÜNÜ ‘’

Unutulsa da yılda bir kez de olsa hatırlatıyoruz da hatırlıyorsunuz

Her ne kadar engel/ li değiliz diyorsak da toplumumuzda ‘’ ENGELLENEN ENGELLİLERİZ '' ’

‘’ '' ENGELİZ ''

'' ENGELLENİYORUZ ''

Bizler ‘’ ENGELLİ ‘’ değiliz

Ama sizler her an ‘’ ENGELLİ ‘’ olabilirsiniz

Lütfen '' ENGEL '' olmayalım

'' ENGEL '' olanları ve olmalarını engelleyelim

'' ENGELLİLER '' de bu ülkenin insanlarıdır

Toplu taşıma araçları engellilere göre tahsis edilirse

İş yerleri engellileri istihdam ederse

Yolların, kaldırımların kamu ve özel sektöre ait binaların engellilerin erişimine uygun yapılıp mimari engeller düzeltilirse

Toplum tarafından ve kendi ailemizce dışlanmazsa, utanılmazsa, ayıplanmazsa ve aile birliği ( evlilik ) kurulursa

'' ENGELLİ '' giriş ve çıkışlarına araçlar park edilmezse

Engellenmiş ve engellenecek tüm '' ENGELLER '' ortadan kalkar

Ve kimselere '' ENGEL '' olmayız.

NİHAT İLİKCİOĞLU

Önce Vatan Gazetesi

Duyguların Adresi Yönetmeni

e. posta: [email protected]

https://www.facebook.com/nihat.ilikcioglu

https://www.instagram.com/nihat_ilikcioglu/

http://www.oncevatan.com.tr/

Tel. 0 532 764 44 48