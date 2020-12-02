3 ARALIK DÜNYA "ENGELLİLER GÜNÜ"

E N G E L L E N İ Y O R U Z..!
Bugün 3 Aralık ‘’ DÜNYA ENGELLİLER GÜNÜ ‘’
Unutulsa da yılda bir kez de olsa hatırlatıyoruz da hatırlıyorsunuz
Her ne kadar engel/ li değiliz diyorsak da toplumumuzda ‘’ ENGELLENEN ENGELLİLERİZ '' ’
‘’ '' ENGELİZ ''
'' ENGELLENİYORUZ ''
Bizler ‘’ ENGELLİ ‘’ değiliz
Ama sizler her an ‘’ ENGELLİ ‘’ olabilirsiniz
Lütfen '' ENGEL '' olmayalım
'' ENGEL '' olanları ve olmalarını engelleyelim
'' ENGELLİLER '' de bu ülkenin insanlarıdır
Toplu taşıma araçları engellilere göre tahsis edilirse
İş yerleri engellileri istihdam ederse
Yolların, kaldırımların kamu ve özel sektöre ait binaların engellilerin erişimine uygun yapılıp mimari engeller düzeltilirse
Toplum tarafından ve kendi ailemizce dışlanmazsa, utanılmazsa, ayıplanmazsa ve aile birliği ( evlilik ) kurulursa
'' ENGELLİ '' giriş ve çıkışlarına araçlar park edilmezse
Engellenmiş ve engellenecek tüm '' ENGELLER '' ortadan kalkar
Ve kimselere '' ENGEL '' olmayız.
NİHAT İLİKCİOĞLU
Önce Vatan Gazetesi
Duyguların Adresi Yönetmeni
e. posta: [email protected]
https://www.facebook.com/nihat.ilikcioglu
https://www.instagram.com/nihat_ilikcioglu/
Tel. 0 532 764 44 48
Önce Vatan Gazetesi