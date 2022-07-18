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25.TÜRK BOYLARI ŞÖLENİ BAŞLADI

YAFEM 25. Türk Boyları Şöleni açılış galası renkli görüntülere sahne oldu

18 Temmuz 2022 Pazartesi 14:07
25.TÜRK BOYLARI ŞÖLENİ BAŞLADI

HABER: M. KEMAL SALLI

Yalova Folklor Eğitim Merkezi Gençlik ve Spor Kulübü Derneği (YAFEM) tarafından bu yıl 25. Türk Boyları Şöleni’nin açılış galası renkli görüntülere sahne oldu.  Dünyanın dört bir yanından Türk topluluklarının katıldığı Türk Boyları Şöleni’nin açılış galası Barış Manço Açık Hava Tiyatrosu’nda gerçekleştirildi. Açılış galasında ev sahibi YAFEM ekiplerinin yanı sıra Azerbaycan, Bulgaristan, KKTC, Kırgızistan, Bosna Hersek, Özbekistan, İran, Kabardey, Karaçay Çerkes, Kuzey Osetya, Rusya Astrahan, Kazakistan, Saha Yakut, Çeçenistan ve Dağıstan’dan halk oyunları ekipleri katılıyor. Şölende ayrıca Doğu Türkistan Derneği ekibi de sahne aldı.

300 civarında dansçının katıldığı şölen renkli görüntülerle başladı. Gazipaşa Caddesi'nde başlayan kortej yürüyüşü 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'nda sona erdi.  Ekipler gösterileriyle büyük beğeni topladı. 22 Temmuz tarihine kadar devam edecek şölen çerçevesinde Yalova ve ilçelerinde ekipler gösteriler sahneleyecek.

Önce Vatan Gazetesi

Son Güncelleme: 18.07.2022 15:05
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