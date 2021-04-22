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23 kaçak göçmen kurtarıldı

İzmir'in Foça ilçesi açıklarında, Yunan askerleri tarafından Türk kara sularına itilen lastik bottaki aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 23 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

22 Nisan 2021 Perşembe 14:07
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23 kaçak göçmen kurtarıldı

İZMİR - Foça Aslanburnu mevkisi açıklarında, lastik bot üzerinde kaçak göçmenlerin olduğu bilgisi üzerine, sabah saatlerinde bölgeye Sahil Güvenlik botu ekibi sevk edildi. Aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu kaçak göçmenler, Sahil Güvenlik botuna alınarak, Foça Balıkçı Barınağı'na getirildi. Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmek için İzmir Körfezi bölgesinde bilmedikleri yerden denize açıldıkları belirlenen kaçak göçmenlerin, Yunan Deniz Kuvvetleri unsurlarınca Türk kara sularına itildikleri tespit edildi.

Yemen ve farklı Afrika ülkelerinden oldukları tespit edilen 23 kişinin, Foça Balıkçı Barınağı'nda yasal işlemlerinin tamamlanmasının ardından İzmir İl Göç İdaresi Başkanlığı'na gönderilmek üzere Foça Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edileceği bildirildi.

DHA

Son Güncelleme: 22.04.2021 14:12
Anahtar Kelimeler:
Yunan AskerleriTürk Kara Suları23 Kaçak Göçmen
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