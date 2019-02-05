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22. Avrasya Ekonomi Zirvesi başlıyor

Marmara Grubu Vakfı, “Avrasya Ekonomi Zirveleri”nin yirmiikincisini 6-7 Şubat 2019 tarihlerinde gerçekleştirecek.

22. Avrasya Ekonomi Zirvesi başlıyor

Marmara Grubu Vakfı, “Avrasya Ekonomi Zirveleri”nin yirmiikincisini 6-7 Şubat 2019 tarihlerinde gerçekleştirecek.

05 Şubat 2019 Salı 16:01
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22. Avrasya Ekonomi Zirvesi başlıyor

HABER: FİLİZ ARGUT

İSTANBUL – Marmara Grubu Vakfı, sivil toplum kimliğiyle barış, istikrar ve refahın bölüşülmesi için ulusal ve uluslararası alanda çalışmalar gerçekleştirmektedir.

Bu yıl gerçekleştirilecek olan zirveye; 2 aktüel Cumhurbaşkanı, 1 Cumhurbaşkanı Yardımcısı, 2 Başkan ve 1 Başbakan ile on iki önceki Cumhurbaşkanının bulunduğu 27 ülke katılacak.  Zirvede dijital ekonomi ve enerji küresel boyutlarıyla ele alınacak.

Bugün gerçekleştirilecek gala gecesinde Sayın Belma Özdemir’in hafiflik ve çokluk arasında melez/asimetrik bir denge olarak yorumladığı İlkbahar Yaz Koleksiyonu “HYBRİD asymmetry’ kreasyonu sunulacak. Aynı zamanda Türkiye Jokey Kulübü tarafından, artık bir gelenek haline gelen Avrasya Ekonomi Zirveleri Kupası Koşusu gerçekleştirilecek.

Bu yıl tertiplenen Zirve’de üç önemli partnerlik işbirliği anlaşması da imzalanacak.

İki gün sürecek 22. Avrasya Ekonomi Zirvesi'nde ele alınacak konular ise şöyle:

- "Teknolojinin Gelişimi Ve İnsanlığı Bekleyen Gelecek"

- Enerji'de, Ekonomi'de Yapay Zekânın Rolü Nedir? Dinlerin Teknolojinin Gelişimine Etkisi Olabilir Mi?

- Yapay Zekâ Çözüm Mü? Tehdit Mi?

- Su Ve Göç, Su Ve Din

- Küreselleşmenin Yeni Boyutları

- Sağlık Ve İşbirliği

- Popülizm

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Son Güncelleme: 05.02.2019 16:03
Anahtar Kelimeler:
22. Avrasya Ekonomi ZirvesiMarmara Grubu Vakfı
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