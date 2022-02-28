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200’e yakın öğrenci Sumy’de kurtarılmayı bekliyor!

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28 Şubat 2022 Pazartesi 18:49
200’e yakın öğrenci Sumy’de kurtarılmayı bekliyor!

ÖZEL HABER: FUNDA AKOSMAN

Ukrayna Sumy Üniversitesi Yurdu ve çevresindeki sığınaklarda kalan 200’e yakın öğrencinin kurtarılmayı beklediği belirtildi. Aynı bölgede bir o kadar da iş veya çeşitli sebeplerle bulunan Türkler olduğu ifade ediliyor. Sumy, Ukrayna'nın kuzey doğusunda, çatışmaların yaşandığı bölgede bulunan bir şehir.

Ukrayna Sumy Üniversitesi Yurdu’nda sığınakta kalan öğrenciler kurtarılmayı bekliyor. İçinde bulundukları durumu anlatan öğrenciler, aileleri vasıtasıyla kurtarılmayı beklediklerini ifade ettiler. Sumy kenti, Ukrayna'nın kuzey doğusunda çatışmaların yaşandığı bir bölgede bulunuyor. 

Öğrencilerin aileleri, yaşanan çatışmalar nedeniyle çocuklarının üniversiteden çıkmalarının mümkün olmadığını belirtiyor. Seslerini duyurmak isteyen aileler, yetkililerden yardım isteyerek, çocuklarının Ukrayna’dan tahliye edilmesi için Dışişleri Bakanlığı’nın bu konuda çalışma yapmasını istiyor. 

Önce Vatan Gazetemiz astroloğu Özlem Cetinkaya Yılmaz, kendisine ulaşan ve haklı olarak panik yaşayan annenin verdiği bilgileri iletti. Ben de A Haber’e ulaştırdım. A Haber, Hüseyin Uzun’u hemen canlı yayına aldı. Dostumuz sayın Kerim Ulak’a duyarlılığı için çok teşekkürler. Ukrayna’nın Sumy kentinde mahsur kalan öğrenci Hüseyin Uzun, içinde bulundukları durumu anlattı. kendi araçları İLE ayrılmak isteyen öğrenci araçlarının kurşunlandığını iletti, dilerim en kısa zamanda tüm vatandaşlarımız yurda hayırla dönerler. Yetkilerin onlara ulaşıp yurda getirmelerini bekliyoruz. 

Önce Vatan Gazetesi

Son Güncelleme: 28.02.2022 18:59
Anahtar Kelimeler:
SumyTürk öğrencilerUkrayna TahliyeSumy Mahsur Kalan Türkler
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