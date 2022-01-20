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20 Yanvar 1990 – “Kara Ocak”

20 Ocak 2022 Perşembe 13:08
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20 Yanvar 1990 – “Kara Ocak”

“Bir milletiz,iki devlet

Aynı arzu,aynı niyet.

Her ikisi cumhuriyet

Azerbaycan-Türkiye”

Şanlı Vatan Can Azerbaycan'ın bağımsızlığı için 20 Yanvar Katliamında veKarabağ’ın azatlığı için 44 gün savaşında şehid olan kahramanlarımızı rahmetle anıyor,gazilerimize sağlık ve esenlikler diliyorum.

20 Yanvar 1990 – “Kara Ocak” :

Sovyet Rusya ordusunun,Ermenileri korumak bahanesi ile Bakü ve diğer şehirlerde kadın ve çocuk ayrımı gözetmeksizin Azerbaycan halkına karşı işlediği   “insanlık suçunun” adıdır.

20 Yanvar Faciası aynı zamanda Kahraman Azerbaycan Halkının,hürriyeti ve aziz vatan toprakları için top yekün ayağa kalktığı “milli şahlanış” günüdür.

Allah’a şükürler olsun ki,44 Günlük Azatlık Savaşının Muzaffer Baş Komutanı Cenap İlham Aliyev’in demir iradesi ve yüksek liderliği ile artık Can Azerbaycan bölgesinde ve dünyada her kesin gıpta ile takip ettiği büyük bir devlet olarak dünya durdukça üç renkli bayrağının altında var olacaktır.

Azərbaycanxalqına,Şanlı Ordusuna, Muzaffer Başkomutanı İlham Aliyev’e ve daim olan Azerbaycan Türkiye qardaşlığınaeşk olsun!..

Yalçın Topçu

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı

Önce Vatan Gazetesi

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