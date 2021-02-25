Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 11
parçalı az bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1488
ALTIN
413.474
DOLAR
7.2120
STERLİN
10.2193
EURO
8.8242
Spor tesisleri 10 yıllığına kiraya veriliyor
Spor tesisleri 10 yıllığına...
Sözleşmeli bilişim personelleri alınacak
Sözleşmeli bilişim personelleri alınacak
Ticari alanlar ve 5 yıldızlı otel kiraya verilecek
Ticari alanlar ve 5...
Diyanet İşleri Başkanlığı kitap basım hizmeti alınacak
Diyanet İşleri Başkanlığı kitap...
Şehir içi yolcu taşıma işi ihale edilecek
Şehir içi yolcu taşıma...
İş fırsatları için hemen tıkla!

1960 darbesi mağdurları için kurulan komisyona başvurular başladı

27 Mayıs 1960 askeri darbe mağdurlarının zararlarının tazmini amacıyla kurulan komisyonuna başvurular başladı. Adalet Bakanı Yardımcısı ve Komisyon Başkanı Zekeriya Birkan, 27 Mayıs darbesi mağdurlarının ve mirasçılarının maddi-manevi zararlarının devlet tarafından tazmin edileceğini söyledi.

25 Şubat 2021 Perşembe 14:59
4 Okunma
1960 darbesi mağdurları için kurulan komisyona başvurular başladı

ANKARA - Adalet Bakan Yardımcısı ve 27 Mayıs 1960 Askeri Darbe Mağdurlarının Zararlarının Tazmini Amacıyla Kurulan Komisyonun Başkanı Zekeriya Birkan, Ankara'nın Çankaya ilçesindeki Bahçelievler'de bulunan komisyon binasında basın toplantısı düzenledi. Birkan, 27 Mayıs 1960 darbesinin demokrasiye ve millet iradesine karşı yapılmış bir darbe olduğunu belirterek, darbe sonrasında kurulan Milli Birlik Komitesi'nin milletin iradesini hiçe saymanın yanında milletin bütün yönetim yetkilerine el koyduğunu söyledi.

'BU ÜLKEDE MİLLİ İRADE ESASTIR'

Türkiye'nin darbe ve vesayetler nedeniyle demokrasisini erken olgunlaştıramadığını kaydeden Birkan, "Demokrasilerde vesayete yer yoktur. Milletin vasiye ihtiyacı yoktur. 'Yeter söz milletin' diye başlayan demokrasi mücadelemiz 15 Temmuz hain darbe girişimi sırasında Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın, 'halkın gücünün üstünde bir güç ben tanımadım bu güne kadar' sözüyle nihai hale gelmiştir. Bu ülkede milli irade esastır" dedi.

'MADDİ-MANEVİ ZARARLARI TAZMİN EDİLECEK'

Daha sonra komisyon çalışmaları hakkında bilgi veren Birkan, 27 Mayıs darbesi mağdurlarının başvurularını almaya başladıklarını ve başvuru sürecinin 3 ay devam edeceğinin belirterek, "Yüksek Soruşturma Kurulu ile Yüksek Adalet Divanı tarafından, haklarında soruşturma ve kovuşturma yürütülenlerden maddi ve manevi zararlarının hazine tarafından karşılanmasını isteyenler, mirasçıları veya vekilleri ya da kanunu temsilcileri komisyonumuza başvurabilecekler" diye konuştu.

Başvuruların doğrudan komisyona ve her il valiliğinden yapılabileceğini kaydeden Birkan, başvurularda her ne ad altında olursa olsun bir ücret alınmayacağını söyledi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
1960 Darbesi MağdurlarıKomisyon
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Özdağ'dan eylem yapan Uygur Türklerine destek ziyareti
Özdağ'dan eylem yapan Uygur Türklerine destek ziyareti
Yerli ve milli makineli tüfek seri üretime hazır
Yerli ve milli makineli tüfek seri üretime hazır
Semra’nın olay öncesi görüntüleri çıktı
Semra’nın olay öncesi görüntüleri çıktı
Bakan Karaismailoğlu: Türkiye, en önemli ticaret koridorlarında lojistik süper güçtür
Bakan Karaismailoğlu: Türkiye, en önemli ticaret koridorlarında lojistik süper güçtür
Batı Trakya'da Yunanistan ile ABD'den ortak tatbikat!
Batı Trakya'da Yunanistan ile ABD'den ortak tatbikat!
YUNANİSTAN VE ERMENİSTAN’I NE KADAR TANIYORUZ ! 14 bölüm.
YUNANİSTAN VE ERMENİSTAN’I NE KADAR TANIYORUZ ! 14 bölüm.
PMT 7.62 ile dışa bağımlılık sonra eriyor
PMT 7.62 ile dışa bağımlılık sonra eriyor
Altyapı ve Elektrik Dağıtım Şebekesi Yapım İşi İhale Edilecek
Altyapı ve Elektrik Dağıtım Şebekesi Yapım İşi İhale Edilecek
15 sözleşmeli personel alacak
15 sözleşmeli personel alacak

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma