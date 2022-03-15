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1915 Çanakkale Köprüsü için geri sayım

15 Mart 2022 Salı 15:48
1915 Çanakkale Köprüsü için geri sayım

ÇANAKKALE - 1915 Çanakkale Köprüsü ve Malkara- Çanakkale Otoyolu, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107'nci yıl dönümü törenlerinin yapılacağı 18 Mart'ta, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından hizmete açılacak.

Üçüncü ayın 18'ini temsil eden 318 metre yüksekliğindeki kuleleri ve adıyla Çanakkale Deniz Zaferi'nin kazanıldığı tarih olan 18 Mart 1915'i simgeleyen 1915 Çanakkale Köprüsü, Avrupa ve Asya kıtalarını Çanakkale Boğazı'nda ilk kez birbirine bağladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 18 Mart 2017'de temeli atılan köprünün yapımında yaklaşık 5 bin kişi görev aldı. Artık son rötuşların yapıldığı 1915 Çanakkale Köprüsü ve Malkara-Çanakkale Otoyolu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107'nci yıl dönümü törenlerinin yapılacağı 18 Mart Cuma günü, törenle hizmete açılacak. Tören, Gelibolu yakasındaki gişelerde saat 16.00'da yapılacak.

6 DAKİKADA KESİNTİSİZ GEÇİLECEK

1915 Çanakkale Köprüsü, tasarımındaki inceliklerle dünyada ilk olmaya aday. Cumhuriyet'in 100'üncü kuruluş yıl dönümünü temsil eden 2023 metrelik orta açıklığıyla köprü, 'dünyanın en uzun orta açıklığa sahip asma köprüsü' unvanını aldı.

Kırmızı beyaz renkteki 1915 Çanakkale Köprüsü'nün, 318 metrelik yüksekliğiyle Çanakkale Deniz Zaferi'nin kazanıldığı tarih olan 3'üncü ayın 18'ini simgeleyen kulelerinin üst kısmında Seyit Onbaşı'nın Çanakkale Savaşları'nda namluya sürdüğü top mermisinin tasviri yer alacak.

770'er metre kenar açıklıklarla toplam 3 bin 563 metre uzunluğundaki köprü, 365 ve 680 metrelik yaklaşım viyadükleriyle toplam 4 bin 608 metre geçiş uzunluğuna sahip. Gidiş ve geliş yolu, 3'er şeritli olan köprü 45,06 metre genişlikte. Köprü tabliyesinin 2 tarafında bakım-onarım amacıyla kullanılacak yürüme yolları bulunuyor. 'Asrın Projesi' olarak gösterilen 1915 Çanakkale Köprüsü ile Çanakkale Boğazı, 6 dakikada kesintisiz geçilebilecek. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
1915 Çanakkale Köprüsü Için Geri Sayım
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