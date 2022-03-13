Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 3
parçalı az bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
2.053,85
ALTIN
941,33
DOLAR
14,78
STERLİN
19,33
EURO
16,18
18 Mart Başak Dolunayı: "Hayatıma çeki düzen vermek istiyorum"
18 Mart Başak Dolunayı: "Hayatıma çeki...
Demiroğlu Bilim Üniversitesi öğretim üyesi alacak
Demiroğlu Bilim Üniversitesi öğretim...
Kapadokya Üniversitesi öğretim üyesi alacak
Kapadokya Üniversitesi öğretim üyesi...
Marmara Üniversitesi sözleşmeli bilişim personelleri alacak
Marmara Üniversitesi sözleşmeli bilişim...
Yeditepe Üniversitesi öğretim elemanı alacak
Yeditepe Üniversitesi öğretim elemanı...
İş fırsatları için hemen tıkla!

18 Mart Başak Dolunayı: "Hayatıma çeki düzen vermek istiyorum"

Ünlü Astrolog Nagihan Taşkın, 18 Mart Dolunayı hakkında büyük açıklamalar yaptı

13 Mart 2022 Pazar 16:11
18 Mart Başak Dolunayı: "Hayatıma çeki düzen vermek istiyorum"

İSTANBUL- Astrolog Nagihan Taşkın, 18 Mart hakkında şu açıklamalarda bulundu; 18 Mart'ta 10:17'de Başak burcunda bir dolunay yaşayacağız. Dolunaylar tamamlanmaları, bitişleri , sürüncemede kalan konuların netlik kazandığı enerjiye hakimdir.
Gerçeklerin gün yüzüne çıktığı, soru işaretlerinin kaybolduğu bu zamanlar etkisini +/- bir hafta hissettirir. 
•Başak dolunayı 19 Kasımda yaşadığımız Ay tutulmasında gündemimizde ne varsa o konuları tetikleyerek tekrar karşımıza çıkaracak.
•Bu dolunayın teması ; hayatımıza çeki düzen vermek, gereksiz herşeyi temizlemek , arınmak üzerine olacak.
•Düzenlemeleri yapacağımız konu başlıkları da ; aşk hayatı , çocuklar , hobilerimiz , seyahat planlarımız üzerine olacak.
•En çok etkilenecek burçlar; İkizler , Başak , Yay , Balık olacak.
•Sağlık sektörü ile ilgili değişim dönüşümü vurgulayan durumlar ve yeni çıkabilecek ilaçlar gündemimizde olurken; basın yayıncılık, medya mensupları, ticaret ilişkileri de en çok konuşulan konular arasında yer alacak.
•Mantığımız ve duygularımız arasında ikilemde kaldığımız konularda ;kesinlikle ani karar vermemeyi öğretecek bu dönem bizlere. 
•Dolunayın etkisi ile; sulardan gelebilecek rahatsızlıklar ve sorunlar sel , tsunami gibi durumlar da yaşanabilir olacak.
•Hayatımızdaki çoğu alanı derinine temizleme isteği obsesif bir durum , gereğinden fazla ayrıntılara takılma verebileceği için abartıya kaçmamakta fayda var.

Hayatınızdaki tüm değişikliklerin size tüm ihtişamıyla gelmesi dileğiyle...

HABER: ELİF HAYVALI 

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
Astrolog Nagihan Taşkın18 Mart DolunayHaber: Elif HayvalıBurçHaritaYıldız HaritasıBaşakBaşak Dolunayı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Demiroğlu Bilim Üniversitesi öğretim üyesi alacak
Demiroğlu Bilim Üniversitesi öğretim üyesi alacak
Kapadokya Üniversitesi öğretim üyesi alacak
Kapadokya Üniversitesi öğretim üyesi alacak
Marmara Üniversitesi sözleşmeli bilişim personelleri alacak
Marmara Üniversitesi sözleşmeli bilişim personelleri alacak
Özel eğitimli köpekler Obert 33, Calisto 14 ildeki vakalardan sorumlu
Özel eğitimli köpekler Obert 33, Calisto 14 ildeki vakalardan sorumlu
Yeditepe Üniversitesi öğretim elemanı alacak
Yeditepe Üniversitesi öğretim elemanı alacak
Anadolu Üniversitesi 7 Sınav Hizmetleri Uzmanı Alacak
Anadolu Üniversitesi 7 Sınav Hizmetleri Uzmanı Alacak
Ticaret Bakanlığı 524 Sözleşmeli Personel Alacak
Ticaret Bakanlığı 524 Sözleşmeli Personel Alacak
Dostlar bir arada geçmişi yad etti
Dostlar bir arada geçmişi yad etti
İstanbul Atlas Üniversitesi 4 Öğretim Elemanı alacak
İstanbul Atlas Üniversitesi 4 Öğretim Elemanı alacak

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma