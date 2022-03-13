18 Mart Başak Dolunayı: "Hayatıma çeki düzen vermek istiyorum"

İSTANBUL- Astrolog Nagihan Taşkın, 18 Mart hakkında şu açıklamalarda bulundu; 18 Mart'ta 10:17'de Başak burcunda bir dolunay yaşayacağız. Dolunaylar tamamlanmaları, bitişleri , sürüncemede kalan konuların netlik kazandığı enerjiye hakimdir.

Gerçeklerin gün yüzüne çıktığı, soru işaretlerinin kaybolduğu bu zamanlar etkisini +/- bir hafta hissettirir.

•Başak dolunayı 19 Kasımda yaşadığımız Ay tutulmasında gündemimizde ne varsa o konuları tetikleyerek tekrar karşımıza çıkaracak.

•Bu dolunayın teması ; hayatımıza çeki düzen vermek, gereksiz herşeyi temizlemek , arınmak üzerine olacak.

•Düzenlemeleri yapacağımız konu başlıkları da ; aşk hayatı , çocuklar , hobilerimiz , seyahat planlarımız üzerine olacak.

•En çok etkilenecek burçlar; İkizler , Başak , Yay , Balık olacak.

•Sağlık sektörü ile ilgili değişim dönüşümü vurgulayan durumlar ve yeni çıkabilecek ilaçlar gündemimizde olurken; basın yayıncılık, medya mensupları, ticaret ilişkileri de en çok konuşulan konular arasında yer alacak.

•Mantığımız ve duygularımız arasında ikilemde kaldığımız konularda ;kesinlikle ani karar vermemeyi öğretecek bu dönem bizlere.

•Dolunayın etkisi ile; sulardan gelebilecek rahatsızlıklar ve sorunlar sel , tsunami gibi durumlar da yaşanabilir olacak.

•Hayatımızdaki çoğu alanı derinine temizleme isteği obsesif bir durum , gereğinden fazla ayrıntılara takılma verebileceği için abartıya kaçmamakta fayda var.

Hayatınızdaki tüm değişikliklerin size tüm ihtişamıyla gelmesi dileğiyle...

HABER: ELİF HAYVALI