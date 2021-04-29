Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 20
açık
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1403
ALTIN
468.301
DOLAR
8.1978
STERLİN
11.4151
EURO
9.9463
Kültür ve Turizm Bakanlığı 10 Sözleşmeli Bilişim Personeli alıyor
Kültür ve Turizm Bakanlığı...
Sapanca Belediyesinden satılık Ultralight uçak
Sapanca Belediyesinden satılık Ultralight...
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı 541 itfaiye eri alacak
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı...
TOKİ 600 konutu satışa sunuyor
TOKİ 600 konutu satışa...
İstanbul Okan Üniversitesi 59 öğretim üyesi alacak
İstanbul Okan Üniversitesi 59...
İş fırsatları için hemen tıkla!

17 günlük tam kapanmada iç hat uçuşlarında izin belgesi şart

Koronavirüs önlemleri kapsamında bu akşam başlayıp, 17 Mayıs sabahı sona erecek 17 günlük tam kapanma öncesi İstanbul Havalimanı Mülki İdari Amirliği'nden uçak yolcularına yönelik açıklama geldi. Açıklamada, kısıtlama süresinde iç hat uçuşu olan yolcuların seyahat belgesi ibraz etme zorunluluğu olduğu, dış hat uçuşu olan yolculara ise herhangi bir kısıtlama ve sınırlandırma getirilmediği kaydedildi.

29 Nisan 2021 Perşembe 14:44
3 Okunma
17 günlük tam kapanmada iç hat uçuşlarında izin belgesi şart

İSTANBUL - İstanbul Havalimanı Mülki İdari Amirliği'nden yapılan yazılı açıklamada, "26.04.2021 tarihinde Sayın Cumhurbaşkanımızın başkanlığında toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde alınan kararlar doğrultusunda, İçişleri Bakanlığı'nca yayınlanan Tam Kapanma Tedbirleri konulu 26.04.2021 tarihli genelgesi kapsamında, 29 Nisan 2021 Perşembe günü saat 19.00'dan itibaren 17 Mayıs 2021 Pazartesi günü saat 05.00’a kadar sürecek olan Tam Kapanma Dönemi’ne girilecektir. İçişleri Bakanlığı Genelgesi’nde söz konusu dönemde yapılacak yurt dışı seyahatlere ilişkin herhangi bir kısıtlama/sınırlandırma getirilmemiştir. Bu çerçevede; yurt dışı bağlantılı (geliş ya da gidiş) uçakla seyahat edecek yolcuların yurt içi aktarma uçuşları ile ikametlerine bağlantılarını (geliş/gidiş dahil) sağlayacakları diğer ulaşım araçlarıyla (özel araç, otobüs, tren vb) yapacakları seyahatlerde, yurt dışı uçuşlarını belgelemek kaydıyla, seyahat izin belgesi almalarına gerek bulunmamaktadır" denildi.

İÇ HATLARDA İZİN ALINARAK SEYAHAT EDİLEBİLECEK

Tam kısıtlama ile seyahat izin belgesi zorunluluğunun başlayacağının hatırlatıldığı açıklamada şunlar yer aldı:

"İçişleri Bakanlığı’nın anılan genelgesinde belirtilen zorunlu haller nedeniyle yurt içinde seyahat etmesi gereken vatandaşlarımız ise zorunlu halin varlığını belgelendirmek kaydıyla; e-devlet üzerinden İçişleri Bakanlığı'na ait e-Başvuru ve ALO 199 sistemleri üzerinden ilgili Seyahat İzin Kurulu’ndan izin almak kaydıyla seyahat edebileceklerdir. Bu çerçevede; İstanbul ve çevre illerinde bulunan vatandaşlarımızdan aşağıda sayılan zorunlu haller nedeniyle yurt içinde İstanbul Havalimanı’nı kullanarak hava yolu ile seyahat edeceklerin gidiş uçuşlarına başlamadan önce İstanbul Havalimanı Mülki İdare Amirliği-Seyahat İzin Kurulu’ndan veya ilgili valilik/kaymakamlıktan seyahat izni almaları ve sorulduğunda seyahate izin verildiğine ilişkin cep telefonlarına gönderilecek kısa mesaj ile birlikte HES kodunu ibraz etmeleri gerekmektedir." 

İZİN VERİLECEK DURUMLAR

Genelgeye göre yurt içi seyahatlerde zorunlu hal sayılacak ve seyahat izin belgesi verilecek durumlar ise açıklamada şöyle sıralandı:

"Tedavi olduğu hastaneden taburcu olup, asıl ikametine dönmek isteyen, doktor raporu ile sevk olan ve/veya daha önceden alınmış doktor randevusu/kontrolü olan,  kendisi veya eşinin, hastanede tedavi gören birinci derece yakınına ya da kardeşine refakat edecek olan (en fazla 2 kişi),  bulunduğu şehre son 5 gün içerisinde gelmiş olmakla beraber kalacak yeri olmayıp, ikamet ettikleri yerleşim yerlerine dönmek isteyen (5 gün içinde geldiğini yolculuk bileti, geldiği araç plakası, seyahatini gösteren başkaca belge, bilgi ile ibraz edenler), ÖSYM tarafından ilan edilmiş merkezi sınavlara katılacak olan, askerlik hizmetini tamamlayarak yerleşim yerlerine dönmek isteyen, özel veya kamudan günlü sözleşmeye davet yazısı olan, ceza infaz kurumlarından salıverilen"

Açıklamada ayrıca tam kapanma kararı öncesinde satın alınan ancak tarihi Tam Kapanma Dönemi’ne denk gelen yurt içi uçak biletleriyle yapılacak seyahatlerde de seyahat izni alınması gerektiği ifade edildi.

DHA

Son Güncelleme: 29.04.2021 14:45
Anahtar Kelimeler:
Koronavirüs önlemleriTam KapanmaIç Hat Uçuşları
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Eyleme katılan ailelerden, Biden’ın açıklamasına destek veren HDP’ye tepki
Eyleme katılan ailelerden, Biden’ın açıklamasına destek veren HDP’ye tepki
Kadir Şeker'in avukatlarından Yargıtay'a 'tahliye' başvurusu
Kadir Şeker'in avukatlarından Yargıtay'a 'tahliye' başvurusu
MSB: Kuvvetlerimiz, teröristlerin inlerini yerle bir etmeyi sürdürüyor
MSB: Kuvvetlerimiz, teröristlerin inlerini yerle bir etmeyi sürdürüyor
Şehit Sözleşmeli Er Mustafa Çalım, son yolculuğuna uğurlandı
Şehit Sözleşmeli Er Mustafa Çalım, son yolculuğuna uğurlandı
Kızılay’dan Dünya Yetimler Günü’nde farkındalık hareketi
Kızılay’dan Dünya Yetimler Günü’nde farkındalık hareketi
Bill Gates'in Trakya'dan arazi aldığı iddiası, fırsatçıları harekete geçirdi
Bill Gates'in Trakya'dan arazi aldığı iddiası, fırsatçıları harekete geçirdi
'Trakya'daki vaka artışının sanayi kökenli olduğunu söylemek doğru değil'
'Trakya'daki vaka artışının sanayi kökenli olduğunu söylemek doğru değil'
Gazeteci-Yazar ve TRT Sunucusu Aslı Sertdemir, okurlarına bu yıl içerisinde yeni kitabının çıkacağının müjdesini verdi.
Gazeteci-Yazar ve TRT Sunucusu Aslı Sertdemir, okurlarına bu yıl içerisinde yeni kitabının çıkacağının müjdesini verdi.
KORONA İLLETİYLE GEÇEN BİR BUÇUK YILIN TASVİRİ!. Kaynak: https://www.oncevatan.com.tr/korona-illetiyle-gecen-bir-bucuk-yilin-tasviri-makale,51355.html Önce Vatan Gazetesi
KORONA İLLETİYLE GEÇEN BİR BUÇUK YILIN TASVİRİ!. Kaynak: https://www.oncevatan.com.tr/korona-illetiyle-gecen-bir-bucuk-yilin-tasviri-makale,51355.html Önce Vatan Gazetesi

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma