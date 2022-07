15 Temmuz’un yıl dönümünde Ömer Halisdemir’in kabrine ziyaretçi akını

NİĞDE - Ankara'da Özel Kuvvetler Komutanlığı'nda, 15 Temmuz 2016'da darbeci general Semih Terzi'yi vurarak öldürüp, darbe girişiminin seyrini değiştiren, kendisi de şehit edilen Astsubay Ömer Halisdemir'in (42) Niğde'nin Bor ilçesindeki kabri, şehadetinin 6’ncı yıl dönümünde ziyaretçi akınına uğruyor.



Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin yıl dönümünde, Şehit Astsubay Ömer Halisdemir'in Çukurkuyu beldesindeki mezarına ziyaretçi yoğunulğu yaşanıyor. Türkiye'nin dört bir yanından gelen ziyaretçiler, Özel Kuvvetler Komutanlığı'nda general Semih Terzi'yi öldürerek darbe girişiminin seyrini değiştiren Halisdemir'in mezarı başında Kuran-ı Kerim okuyup, dua ediyor. Ziyaretçiler, Halisdemir’in kabri başında duygusal anlar yaşıyor.



İzmir’den Ömer Halisdemir’in kabrini ziyaret için kente gelen Cevdet Güneş, “10 arkadaş şehidimizin kabrini ziyaret etmek için geldik. Buradaki hislerimi anlatmam mümkün değil. Konuşurken duygularıma hakim olamıyorum. Vatanını seven herkes eminim onun yerinde olmak isterdi. Bugün aynı şey yaşansa Türk halkı gözünü kırpmadan vatanı, bayrağı için can verir. Allah rahmet eylesin. Çok büyük fedakarlık yaptı. Ailesini düşünmeden, hiç gözünü kırpmadan vatanı için canını veren bir kahraman” dedi.