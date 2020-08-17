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15 TEMMUZ FEDERASYONU GÖRKEMLİ BİR ŞEKİLDE AÇILIŞI YAPILDI

15 Temmuz Federasyonu Genel Merkezi Ankara `da Görkemli bir şekilde Açılışı yapıldı.

17 Ağustos 2020 Pazartesi 00:00
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15 TEMMUZ FEDERASYONU GÖRKEMLİ BİR ŞEKİLDE AÇILIŞI YAPILDI

HABER: DİNÇER KARACALAR

Açılış törenine katılanlar Ak Parti Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Ali Cevheri, 15 Temmuz Federasyonu Genel Başkanı Emre Şahin,  15 Temmuz Federasyonu Divan Başkanı Aziz Akkuş, Bölge Başkanları, İl Başkanları, ilçe başkanları, Gaziantep Dernekler Konfederasyonu Ankara Bölge Başkanı Nabi Taşçılar ve Türkiye`nin dört bir yanından katılımcılar katıldı.

Açılış Kurdelesini Ak Parti Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Ali Cevheri, 15 Temmuz Federasyonu Genel Başkanı Emre Şahin,  15 Temmuz Federasyonu Divan Başkanı Aziz Akkuş ve beraberindeki heyet ile dualar eşliğinde kesildi.

Ak Parti Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Ali Cevheri `ye açılış törenine katılımından dolayı ve 15 Temmuz Günü vermiş olduğu mücadeleden dolayı Plaket takdim edildi.
Açılış Töreninde konuşma yapanlar sırası ile:
15 Temmuz Federasyonu Divan Başkanı Aziz Akkuş, 1960 yıllarda 15 Temmuz gecesine kadar uluslararası güçlerin vermiş olduğu destek ile tıpkı örümcek ağı gibi. Ülkemizin bireylerine yerleşip hain planlar kuran, bölücü terör örgütü Feto 15 Temmuz gecesi amacına ulaşmamıştır. Açılış törenimize katılan Milletvekilimiz Sayın Mehmet Ali Cevheri ve dava arkadaşlarıma teşekkür ediyorum.

Milletvekili Mehmet Ali Cevheri ise 15 Temmuz gününde Başından geçenleri anlatarak . olanları anlatarak rabbim bir daha böyle günü yaşatmasın bizler var oldukça Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan Var oldukça bizlerde onun yolunda gideceğiz. Ülkemizde birlik ve beraberlik oldukça kimse sırtımızı yere düşüremez biz ülke olarak yeterki bir olalım birlik olalım. 15 Temmuz Federasyonunu kutluyorum. 15 Temmuzu unutmamak ve gençlerimize anlatmak için kurulan federasyon ve katkıda bulananları tebrik ediyorum. Benide Gönüldaşınız olarak arkadaşınız olarak kabul ederseniz sevinirim dedi.

Şahin ise öncelikle Milletvekilimiz Mehmet Ali Cevheri ve diğer siyasi parti temsilcileri, Başkanlarımın katılımlarından dolayı teşekkür ediyorum. Açılışa katılmanız bizi onurlandırmıştır.
Bugün olarak federasyon genel merkez olarak olarak büyümeye devam edeceğiz dedi.

Açılış sonrası Ak Parti Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Ali Cevheri ile Açılışa katılanlar hatıra fotoğrafı çekimi yapıldı.

Önce Vatan Gazetesi

Son Güncelleme: 17.08.2020 10:12
Anahtar Kelimeler:
FederasyonAçılışAK PartiMilletvekili15 Temmuz
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