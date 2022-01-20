12. Engelsiz Yaşam Vakfı Ödülleri sahiplerini buldu

Haber: Yaşar Şenyüz

Her yıl aralıksız olarak düzenlenen ve bu yılda 12. kez gerçekleşen “Engelsiz Yaşam Vakfı 12.Yılın En İyileri Ödül Töreni” Boyut Çelik Kapı ana sponsorluğunda Pullman İstanbul Hotel Balo Salonu’nda yapıldı. Vizyon Production ve Bonart Ajans tarafından düzenlenen,Tayyar Işıksaçan ile Ayça Kuru’un sunuculuğunu yaptığı, sanatçı Hilal Özdemir’in ise “Kırmızı Halı röportajlarını yaptığı ödül töreni, Bir Adım Sağlık ekibinin desteği ile pandemi kurallarına uygun olarak gerçekleştirildi. Davetlilerin Hes kodlarına bakılıp, ateşleri ölçülerek özenle dezenfekte edilen sosyal mesafenin korunduğu balo salonundaki görkemli törene pek çok önemli isim katıldı.

Ana Sponsor Boyut Çelik Kapı tarafından ödül alacak her kişi ve kuruluşlar adına Kayseri’deki ağaçlandırma alanına on adet fidan dikildiği organizasyonda, Selda Alkor, Tamer Karadağlı, Serdar GÖKHAN, Uğur Dündar, Müjdat Gezen ve kızı Elif Gezen, Coşkun Sabah, Buket Aydın, Pınar Deniz, Kaan Urgancıoğlu, Hüsnü Şenlendirici, Masterchef programının ünlü şefleri Somer Sivrioğlu ve İtalyan şef Danilo Zanna, Açelya Akkoyun, Şoray Uzun, Derya Bedavaci, Gülden Kalecik Demirtaş,Özgür Aras,Canan Enderson geceye katılan isimler arasında yer aldılar.

Dört büyük isime onur ödülü…

Ödül töreninde bu yıl da müzik, tiyatro, sinema, TV, spor, sahne ve iş dünyasının “En”leri vakfın yaptığı anketlerle belirledi. Ayrıca 2021 yılının en başarılı sosyal sorumluluk projelerinin yanı sıra, kendi alanlarındaki önemli isimlerden Müjdat Gezen, Uğur Dündar, Selda Alkor ve Serdar Gökhan’a “Yaşam Boyu Meslek ve Onur Ödülleri verildi.

Müzayede ile engellilere destek…

Gecede düzenlenen müzayede de ise bağışçılar tarafından vakfa verilen üç parçadan oluşan ilginç parçalar açık artırmada satılarak gelir elde edildi. Milliyet İstiklal Savaşı gazetesi orjinal sayısı, merhum iş insanı Sakıp Sabancı imzalı 100.000 liralık kağıt para ve Atatürk’ün elyazısı ile yazılmış Gençliğe Hitabe’nin bir örneği, Almanya’da yaşayan hayırsever Türk iş insanı “Mr. Jade” lakaplı Özkan Şen tarafından satın alındı. Mr. Jade aynı zamanda çeşitli zamanlarda yaptığı pek çok hayır işlerinden dolayı da “Vakıf Özel Ödülü”ne layık görüldü.

Tamer Karadağlı ve Sümer Ezgü’den sürpriz düet…

Gecede “Yılın En Başarılı Türk Halk Müziği Erkek Sanatçısı” ödülünü alan Sümer Ezgü ödülünü aldıktan sonra sahnada bir türkü seslendirdi. Ardından ünlü oyuncu Tamer Karadağlı’yı sahneye alan Ezgü, birlikte düet yaparak “Hekimoğlu” türküsünü seslendirdiler.

Coşkun Sabah ve Buket Aydın düet şarkı söyleyecekler…

Törende “Yılın Albümü” dalında ödül alan Coşkun Sabah ile “Yılın Sohbet Programı” dalında ödülünü alan ünlü sunucu Buket Aydın birlikte sürpriz bir karar aldıklarını belirterek Engelsiz Yaşam Vakfı yararına yeni bir şarkıyı düet olarak okuyacaklarını söylediler. Yakında stüdyoda çalışqmalara başlayacak olan ikili oldukça heyecanlıydılar. Coşkun Sabah “Buket hanımın çok güzel sesi var. Bir gün kendisine şarkıya eşlik etmesi için mikrofon tutmuştum çok güzel bir sesle şarkı söyledi. Oradan biliyorum sesini” dedi.

Müjdat Gezen kızı için “Unutma Beni”yi söyledi…

Müjdat Gezen ve kızı Elif Gezen birlikte sahneledikleri “Baba Kız” adlı tiyatro oyunu ile “Yılın En İyi Tiyatro Oyunu” ödülünü aldılar. Sahnede birlikte ödül alan baba ve kızı büyük alkış alırken 60. sanat yılını kutlayan Müjdat Gezen oyunda seslendirdiği, unutulmaz isimlerden Esmeray’ın “Unutma Beni” adlı şarkısını canlı olarak seslendirdi. Duygulu anların yaşandığı geceye Müjdat Gezen ve kızı Elif’te damga vurdular.

Hüsnü Şenlendirici Klarnetini bağışladı…

Klarnet ustası Hüsnü Şenlendirici’de ödül almak üzere geceye katılanlar arasındaydı. Sahneye çıkarak Sibel Can ve Hakan Altun ile birlikte yaptıkları “Şarkılar Bizi Söyler” programının “Yılın En Başarılı Müzik Programı” ödülünü alan sanatçı, gelecek yıl yapılacak olan ödül töreninde müzayede de satılmak üzere klarnetini bağışladığını söyledi. Şenlendirici’nin klarneti engelliler için önümüzdeki yıl satışa çıkarılacak.

KİM HANGİ ÖDÜLLERİ ALDI

ENGELSİZ YAŞAM VAKFI BOYUT ÇELİK KAPI ile 12. YILIN EN İYİLERİ ÖDÜL TÖRENİ

VAKIF ÖZEL ÖDÜLLERİ

AVRUPA ŞAMPİYONU AMPUTE MİLLİ TAKIMI

BAŞARI HİKAYESİ / Acun ILICALI

ABLA KARDEŞ MAVİ KAPAK PROJESİ

BAŞARI HİKAYESİ / EMRAH

YILIN HAYIRSEVER İŞİNSANI / KADİR KOCAMAN

ULUSLARARASI DOWN SENDROMU FEDERASYONU

PANDEMİ DÖNEMİ HAYATINI KAYBEDEN BEYAZ MELEK HEMŞİRELER ADINA

BAŞHEMŞIRE Sayın Jale DÜZGÜN

İYİKİ KADINIM / Açelya AKKOYUN

ALMANYA’DA YILIN EN HAYIRSEVER İŞİNSANI / ÖZKAN ŞEN

VAKIF DOSTU ÖDÜLÜ / İbrahim KONAR

YAŞAM BOYU MESLEK VE ONUR ÖDÜLLERİ

Zafer ERGİN

Serdar GÖKHAN

Uğur DÜNDAR

Müjdat GEZEN

Hülya KOÇYİĞİT

Selda ALKOR

YILIN EN İYİ SİNEMA FİLMİ

KAĞITTAN HAYATLAR

YILIN EN BAŞARILI YÖNETMENİ

Can ULKAY

YILIN EN İYİ SİNEMA KADIN OYUNCUSU

Selen ÖZTÜRK

YILIN EN İYİ SİNEMA ERKEK OYUNCUSU

Çağatay ULUSOY

YILIN EN İYİ TÜRK SANAT MÜZİĞİ ERKEK SANATÇISI

Hakan ALTUN

YILIN EN İYİ TÜRK SANAT MÜZİĞİ KADIN SANATÇISI

Derya BEDAVACI

YILIN EN İYİ POLİSİYE DİZİSİ

ARKA SOKAKLAR / ERLER FİLM / KANAL D

YILIN EN İYİ TİYATRO OYUNU

BABA KIZ / Müjdat GEZEN – Elif GEZEN

YILIN EN BAŞARILI DÜETİ

Coşkun SABAH + Canan ÇAL / GÖNLÜMÜN KIYMETLİSİ

YILIN EN BAŞARILI MÜZİK PROGRAMI

ŞARKILAR BİZİ SÖYLER / KANAL D

YILIN EN İYİ SOHBET PROGRAMI

Buket AYDIN ile KOLTUK / HABER GLOBAL

YILIN EN İYİ TV DİZİSİ

YARGI / KANAL D / AY YAPIM

YILIN EN İYİ DİZİ KADIN OYUNCUSU

Pınar DENİZ / YARGI

YILIN EN İYİ DİZİ ERKEK OYUNCUSU

Kaan URGANCIOĞLU / YARGI

YILIN EN İYİ HABER KANALI

NTV

YILIN EN İYİ KADIN HABER SPİKERİ

Gülden Kalecik DEMİRTAŞ / TGRT Ana Haber

YILIN EN İYİ ERKEK HABER SPİKERİ

Ahmet ARPAD / NTV Ana Haber

ABD’DE YILIN EN İYİ TÜRK GAZETECİSİ

Ali ÇINAR

YILIN EN İYİ GÜNDÜZ KUŞAĞI PROGRAMI

ESRA EROL’DA / Atv

YILIN EN İYİ KOMEDİ DİZİSİ

SEKSENLER TRT-1

YILIN EN BAŞARILI KOMEDİ ERKEK OYUNCUSU

İlker AYRIK / SEKSENLER TRT-1

YILIN EN BAŞARILI KOMEDİ KADIN OYUNCUSU

Suzan KARDEŞ / SEKSENLER TRT-1

YILIN EN İYİ POP MÜZİK KADIN SANATÇISI

İrem DERİCİ

YILIN EN İYİ POP MÜZİK ERKEK SANATÇISI

Berkay

YILIN EN BAŞARILI İLETİŞM DANIŞMANI

Özgür ARAS

YILIN EN İYİ KADIN KEMAN SANATÇISI

Canan ENDERSON

YILIN EN İYİ PROJE ALBÜMÜ

Cenk EREN Repertuar / Barış MANÇO Şarkıları

YILIN EN BAŞARILI SPOR PROGRAMI

GÜNDEM FUTBOL / Trt Spor

YILIN EN BAŞARILI TÜRK HALK MÜZIĞI KADIN SANATÇISI

Ceylan

YILIN EN BAŞARILI TÜRK HALK MÜZIĞI ERKEK SANATÇISI

Sümer EZGÜ

YILIN EN İYİ YARIŞMA PROGRAMI

MASTERCHEF TÜRKİYE / TV8

Ayrıca organizasyona katkıda bulunan bir çok firma ve kuruluş teşekkür edilerek ödillendirildi