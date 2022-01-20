12. Engelsiz Yaşam Vakfı Ödülleri sahiplerini buldu

Haber: Yaşar Şenyüz
Her yıl aralıksız olarak düzenlenen ve bu yılda 12. kez gerçekleşen “Engelsiz Yaşam Vakfı 12.Yılın En İyileri Ödül Töreni” Boyut Çelik Kapı ana sponsorluğunda Pullman İstanbul Hotel Balo Salonu’nda yapıldı. Vizyon Production ve Bonart Ajans tarafından düzenlenen,Tayyar Işıksaçan ile Ayça Kuru’un sunuculuğunu yaptığı, sanatçı Hilal Özdemir’in ise “Kırmızı Halı röportajlarını yaptığı ödül töreni, Bir Adım Sağlık ekibinin desteği ile pandemi kurallarına uygun olarak gerçekleştirildi. Davetlilerin Hes kodlarına bakılıp, ateşleri ölçülerek özenle dezenfekte edilen sosyal mesafenin korunduğu balo salonundaki görkemli törene pek çok önemli isim katıldı.
Ana Sponsor Boyut Çelik Kapı tarafından ödül alacak her kişi ve kuruluşlar adına Kayseri’deki ağaçlandırma alanına on adet fidan dikildiği organizasyonda, Selda Alkor, Tamer Karadağlı, Serdar GÖKHAN, Uğur Dündar, Müjdat Gezen ve kızı Elif Gezen, Coşkun Sabah, Buket Aydın, Pınar Deniz, Kaan Urgancıoğlu, Hüsnü Şenlendirici, Masterchef programının ünlü şefleri Somer Sivrioğlu ve İtalyan şef Danilo Zanna, Açelya Akkoyun, Şoray Uzun, Derya Bedavaci, Gülden Kalecik Demirtaş,Özgür Aras,Canan Enderson geceye katılan isimler arasında yer aldılar.
Dört büyük isime onur ödülü…
Ödül töreninde bu yıl da müzik, tiyatro, sinema, TV, spor, sahne ve iş dünyasının “En”leri vakfın yaptığı anketlerle belirledi. Ayrıca 2021 yılının en başarılı sosyal sorumluluk projelerinin yanı sıra, kendi alanlarındaki önemli isimlerden Müjdat Gezen, Uğur Dündar, Selda Alkor ve Serdar Gökhan’a “Yaşam Boyu Meslek ve Onur Ödülleri verildi.
Müzayede ile engellilere destek…
Gecede düzenlenen müzayede de ise bağışçılar tarafından vakfa verilen üç parçadan oluşan ilginç parçalar açık artırmada satılarak gelir elde edildi. Milliyet İstiklal Savaşı gazetesi orjinal sayısı, merhum iş insanı Sakıp Sabancı imzalı 100.000 liralık kağıt para ve Atatürk’ün elyazısı ile yazılmış Gençliğe Hitabe’nin bir örneği, Almanya’da yaşayan hayırsever Türk iş insanı “Mr. Jade” lakaplı Özkan Şen tarafından satın alındı. Mr. Jade aynı zamanda çeşitli zamanlarda yaptığı pek çok hayır işlerinden dolayı da “Vakıf Özel Ödülü”ne layık görüldü.
Tamer Karadağlı ve Sümer Ezgü’den sürpriz düet…
Gecede “Yılın En Başarılı Türk Halk Müziği Erkek Sanatçısı” ödülünü alan Sümer Ezgü ödülünü aldıktan sonra sahnada bir türkü seslendirdi. Ardından ünlü oyuncu Tamer Karadağlı’yı sahneye alan Ezgü, birlikte düet yaparak “Hekimoğlu” türküsünü seslendirdiler.
Coşkun Sabah ve Buket Aydın düet şarkı söyleyecekler…
Törende “Yılın Albümü” dalında ödül alan Coşkun Sabah ile “Yılın Sohbet Programı” dalında ödülünü alan ünlü sunucu Buket Aydın birlikte sürpriz bir karar aldıklarını belirterek Engelsiz Yaşam Vakfı yararına yeni bir şarkıyı düet olarak okuyacaklarını söylediler. Yakında stüdyoda çalışqmalara başlayacak olan ikili oldukça heyecanlıydılar. Coşkun Sabah “Buket hanımın çok güzel sesi var. Bir gün kendisine şarkıya eşlik etmesi için mikrofon tutmuştum çok güzel bir sesle şarkı söyledi. Oradan biliyorum sesini” dedi.
Müjdat Gezen kızı için “Unutma Beni”yi söyledi…
Müjdat Gezen ve kızı Elif Gezen birlikte sahneledikleri “Baba Kız” adlı tiyatro oyunu ile “Yılın En İyi Tiyatro Oyunu” ödülünü aldılar. Sahnede birlikte ödül alan baba ve kızı büyük alkış alırken 60. sanat yılını kutlayan Müjdat Gezen oyunda seslendirdiği, unutulmaz isimlerden Esmeray’ın “Unutma Beni” adlı şarkısını canlı olarak seslendirdi. Duygulu anların yaşandığı geceye Müjdat Gezen ve kızı Elif’te damga vurdular.
Hüsnü Şenlendirici Klarnetini bağışladı…
Klarnet ustası Hüsnü Şenlendirici’de ödül almak üzere geceye katılanlar arasındaydı. Sahneye çıkarak Sibel Can ve Hakan Altun ile birlikte yaptıkları “Şarkılar Bizi Söyler” programının “Yılın En Başarılı Müzik Programı” ödülünü alan sanatçı, gelecek yıl yapılacak olan ödül töreninde müzayede de satılmak üzere klarnetini bağışladığını söyledi. Şenlendirici’nin klarneti engelliler için önümüzdeki yıl satışa çıkarılacak.
KİM HANGİ ÖDÜLLERİ ALDI
ENGELSİZ YAŞAM VAKFI BOYUT ÇELİK KAPI ile 12. YILIN EN İYİLERİ ÖDÜL TÖRENİ
VAKIF ÖZEL ÖDÜLLERİ
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AVRUPA ŞAMPİYONU AMPUTE MİLLİ TAKIMI
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BAŞARI HİKAYESİ / Acun ILICALI
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ABLA KARDEŞ MAVİ KAPAK PROJESİ
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BAŞARI HİKAYESİ / EMRAH
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YILIN HAYIRSEVER İŞİNSANI / KADİR KOCAMAN
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ULUSLARARASI DOWN SENDROMU FEDERASYONU
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PANDEMİ DÖNEMİ HAYATINI KAYBEDEN BEYAZ MELEK HEMŞİRELER ADINA
BAŞHEMŞIRE Sayın Jale DÜZGÜN
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İYİKİ KADINIM / Açelya AKKOYUN
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ALMANYA’DA YILIN EN HAYIRSEVER İŞİNSANI / ÖZKAN ŞEN
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VAKIF DOSTU ÖDÜLÜ / İbrahim KONAR
YAŞAM BOYU MESLEK VE ONUR ÖDÜLLERİ
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Zafer ERGİN
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Serdar GÖKHAN
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Uğur DÜNDAR
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Müjdat GEZEN
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Hülya KOÇYİĞİT
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Selda ALKOR
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YILIN EN İYİ SİNEMA FİLMİ
KAĞITTAN HAYATLAR
YILIN EN BAŞARILI YÖNETMENİ
Can ULKAY
YILIN EN İYİ SİNEMA KADIN OYUNCUSU
Selen ÖZTÜRK
YILIN EN İYİ SİNEMA ERKEK OYUNCUSU
Çağatay ULUSOY
YILIN EN İYİ TÜRK SANAT MÜZİĞİ ERKEK SANATÇISI
Hakan ALTUN
YILIN EN İYİ TÜRK SANAT MÜZİĞİ KADIN SANATÇISI
Derya BEDAVACI
YILIN EN İYİ POLİSİYE DİZİSİ
ARKA SOKAKLAR / ERLER FİLM / KANAL D
YILIN EN İYİ TİYATRO OYUNU
BABA KIZ / Müjdat GEZEN – Elif GEZEN
YILIN EN BAŞARILI DÜETİ
Coşkun SABAH + Canan ÇAL / GÖNLÜMÜN KIYMETLİSİ
YILIN EN BAŞARILI MÜZİK PROGRAMI
ŞARKILAR BİZİ SÖYLER / KANAL D
YILIN EN İYİ SOHBET PROGRAMI
Buket AYDIN ile KOLTUK / HABER GLOBAL
YILIN EN İYİ DİZİ KADIN OYUNCUSU
YILIN EN İYİ DİZİ ERKEK OYUNCUSU
Kaan URGANCIOĞLU / YARGI
YILIN EN İYİ HABER KANALI
YILIN EN İYİ KADIN HABER SPİKERİ
Gülden Kalecik DEMİRTAŞ / TGRT Ana Haber
YILIN EN İYİ ERKEK HABER SPİKERİ
Ahmet ARPAD / NTV Ana Haber
ABD’DE YILIN EN İYİ TÜRK GAZETECİSİ
Ali ÇINAR
YILIN EN İYİ GÜNDÜZ KUŞAĞI PROGRAMI
ESRA EROL’DA / Atv
YILIN EN İYİ KOMEDİ DİZİSİ
YILIN EN BAŞARILI KOMEDİ ERKEK OYUNCUSU
İlker AYRIK / SEKSENLER TRT-1
YILIN EN BAŞARILI KOMEDİ KADIN OYUNCUSU
Suzan KARDEŞ / SEKSENLER TRT-1
YILIN EN İYİ POP MÜZİK KADIN SANATÇISI
İrem DERİCİ
YILIN EN İYİ POP MÜZİK ERKEK SANATÇISI
Berkay
YILIN EN BAŞARILI İLETİŞM DANIŞMANI
Özgür ARAS
YILIN EN İYİ KADIN KEMAN SANATÇISI
Canan ENDERSON
YILIN EN İYİ PROJE ALBÜMÜ
Cenk EREN Repertuar / Barış MANÇO Şarkıları
YILIN EN BAŞARILI SPOR PROGRAMI
GÜNDEM FUTBOL / Trt Spor
YILIN EN BAŞARILI TÜRK HALK MÜZIĞI KADIN SANATÇISI
Ceylan
YILIN EN BAŞARILI TÜRK HALK MÜZIĞI ERKEK SANATÇISI
Sümer EZGÜ
YILIN EN İYİ YARIŞMA PROGRAMI
MASTERCHEF TÜRKİYE / TV8
Ayrıca organizasyona katkıda bulunan bir çok firma ve kuruluş teşekkür edilerek ödillendirildi
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