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'1'inci Yaşlılık Şurası' 20 Şubat'ta yapılacak

AİLE, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 20 Şubat'ta '1'inci Yaşlılık Şûrası gerçekleştirileceğini duyurdu.

'1'inci Yaşlılık Şurası' 20 Şubat'ta yapılacak

AİLE, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 20 Şubat'ta '1'inci Yaşlılık Şûrası gerçekleştirileceğini duyurdu.

18 Şubat 2019 Pazartesi 14:14
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'1'inci Yaşlılık Şurası' 20 Şubat'ta yapılacak

ANKARA - Bakan Selçuk, şûranın ana temasının aktif yaşlanmanın desteklenmesi ve yaşlı haklarının güçlendirilmesi olarak belirlendiğini ifade etti ve uluslararası katılımlı olarak gerçekleştirilecek şûra hakkında bilgiler verdi.  

Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 25 Eylül 2018 tarihinde Birlemiş Milletler Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada 2019’u 'Yaşlı Yılı' olarak ilan ettiğini duyurduğunu hatırlatarak bu doğrultuda, Cumhurbaşkanlığı himayesinde '1'inci Yaşlılık Şurası'nı gerçekleştireceklerini belirtti.

Türkiye'de genç nüfus yapısının korunduğu, yaşlı nüfus oranının gün geçtikçe arttığına dikkat çeken Bakan Selçuk, "Bugün nüfusumuzun yüzde 8,8'ini oluşturan 65 ve daha büyük yaştaki bireylerin oranının 2060 yılında yüzde 22,6’ya yükseleceğini öngörmekteyiz. Nüfusumuzun yenilenme kapasitesini korumak için nüfus politikalarımızın gözden geçirilmesi önceliklerimiz arasındadır" dedi.

Yaşlıların mevcut ve değişen ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla evde veya kurumda sunulan hizmetlerin, yalnızca yaşlıların değil, ailelerin de sorun çözme kapasitesini arttırdığını vurgulayan Bakan Selçuk, "Hükümet olarak 2023, 2053 ve 2071 hedeflerimiz doğrultusunda yaşlıların bireysel haklarının güçlendirilmesi ve yeni sosyal hizmet modellerinin yaygınlaştırılması için çalışıyoruz" diye konuştu.

'HEDEF YAŞLI REFAHI'

Şûranın içeriğine ilişkin de bilgi veren Bakan Selçuk şöyle dedi: "Yaşlı refahına ve yaşlılara yönelik politikalara yön vermek amacıyla düzenlediğimiz şurada 'aktif yaşlanma', 'bakım ekonomisi', 'yaşlı bakım hizmetleri ve yaşam kalitesi', 'yaşlı dostu kentler ve yerel yönetimler', 'yaşlı hakları' ve 'yaşlılık ekonomisi' başlıkları altında komisyon çalışmaları yürütülecek. Şûra vesilesiyle yaşlılık ve yaşlanma odaklı çalışmalarıyla yaşlı refahına ve yaşlılara yönelik politikalara yön veren liderlerin, uluslararası kuruluş temsilcilerinin, akademisyenlerin ve sivil toplum kuruluşlarının katılımları ile yaşlı nüfusun artması, yaşlı hakları ve aktif yaşlanma konularına daha vurgulu bir şekilde dikkat çekmeyi hedefliyoruz."

LİDERLER OTURUMU DÜZENLENECEK

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açılış konuşmasını gerçekleştireceği Şurada, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk da Bakanlığın yaşlılarla ilgili faaliyetlerine ilişkin bilgi verecek. Şura'da Liderler Oturumu da düzenlenecek. KKTC Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zeki Çeler, Bangladeş Sosyal Refah Bakanı Nuruzzaman Ahmed, Bulgaristan Çalışma ve Sosyal Politika Bakan Yardımcısı Sultanka Petrova, Makedonya Çalışma ve Sosyal Politika Bakanı Mila Carovska, Katar İdari Gelişim, Çalışma ve Sosyal İşler Bakanı Yousuf Bin Mohammad Al-Othman Fakhroo, Slovenya Çalışma, Aile, Sosyal İşler ve Fırsat Eşitliği Bakanı Ksenija Klampfer, Türkmenistan Çalışma ve Nüfusun Sosyal Korunması Bakanı Muhammetseyit Sylapov, dünyada yaşlı dostu politikalar konusunda değerlendirmelerde bulunacak. Çin Halk Cumhuriyeti, Peru, Tunus, Azerbaycan gibi ülkelerden isimler ve BM Nüfus Fonu gibi uluslararası kuruluşlardan da üst düzey yöneticiler konuşmacı olarak yer alacaklar. 

'ASIRLIK ÇINARLAR DA ŞURADA OLACAK'

'1'inci Yaşlılık Şurası' kapsamında düzenlenen 'Köprü: Kuşaklararası Dayanışma' fotoğraf yarışmasında dereceye girenlere ödülleri, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde gerçekleştirilecek olan açılış programında verilecek. Türkiye’nin farklı bölgelerinde yaşayan, 100 yaşını geçmiş, sağlıklı, aktif ve üretken yaşlıların yer alacağı 'Asırlık Çınarlar' ödülleri de aynı programda sahiplerini bulacak. Şura anısına hatıra ormanı da oluşturulacağı belirtildi.

 

DHA

Anahtar Kelimeler:
Bakan Selçuk1inci Yaşlılık Şurası
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