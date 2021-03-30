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Zabıta ve itfaiye eri alınacak

30 Mart 2021 Salı 10:46
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Zabıta ve itfaiye eri alınacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre; Safranbolu Belediye Başkanlığı bünyesinde, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tabi olarak istihdam edilmek üzere; Belediye İtfaiye Yönetmeliği ve Belediye Zabıta Yönetmeliği hükümlerine göre ilanda unvanı, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS puan türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla belirtilen boş kadrolara açıktan atama yoluyla zabıta memuru ve itfaiye eri alınacaktır.

Personel alımında aranan özel/genel şartlarının yanı sıra başvuru yeri, şekil ve tarihleri ile ilgili ayrıntılara buradan ulaşabilirsiniz

İLAN.GOV.TR

Son Güncelleme: 30.03.2021 10:54
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