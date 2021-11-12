Zabıta Memuru Alımı Yapılacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan duyuruya göre; Gaziantep Şahinbey Belediye Başkanlığı bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak istihdam edilmek üzere Belediye Zabıta Yönetmeliği hükümlerine göre açıktan atama yoluyla zabıta memuru alınacak.



İlan edilen boş zabıta memuru kadrolarına atanmak için başvuracak adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinde belirtilen aşağıdaki genel şartlara sahip olmaları gerekmektedir. Zabıta adaylarının başvuru belgelerini 13-17 Aralık tarihleri arasında Şahinbey Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğüne teslim etmeleri gerekmektedir.



Detaylı bilgi için tıklayınız