Yargıtay Başkanlığı 279 Sürekli İşçi alıyor

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre; Yargıtay Başkanlığı hizmet birimlerinde istihdam edilmek üzere; 657 sayılı Kanunun 4/D maddesi, 4857 sayılı İş Kanunu ve Kamu Kurum ve Kuruluşlarında İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri kapsamında İŞKUR üzerinden yapılacak sözlü sınav sonuçlarına göre 279 sürekli işçi alacak.

Sürekli işçi kadroları ve başvuru şartları İŞKUR internet sitesinde yayımlanacak.

Aşçı, Garson, Temizlik Görevlisi, Bahçıvan kadrolarına yapılacak alımlarla ilgili detaylı bilgilere buradan ulaşabilirsiniz