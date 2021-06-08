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Yargıtay Başkanlığı 212 Sözleşmeli Personel alıyor

08 Haziran 2021 Salı 11:10
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Yargıtay Başkanlığı 212 Sözleşmeli Personel alıyor

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre; Yargıtay Başkanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun Değişik 4. maddesinin (B) fıkrası uyarınca 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların "Sınav Şartı" başlıklı Ek 2. maddesi gereğince, ilanda belirtilen pozisyonlara sözleşmeli personel alacaktır. 

Adaylar başvurularını 07.06.2021 – 11.06.2021 tarihleri arasında saat 17.00’a kadar (https://www.turkiye.gov.tr/yargitay-is-basvurusu internet adresi üzerinden e-Devlet sistemine üye girişi yaparak elektronik başvuru yoluyla gerçekleştireceklerdir. Şahsen veya posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

Detaylı bilgi için tıklayınız

İLAN.GOV.TR

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