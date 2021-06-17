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Uzman Yardımcılığı ve Hukuk Müşaviri Giriş Sınavı Duyurusu

Türk Akreditasyon Kurumu Akreditasyon Uzman Yardımcılığı ve Hukuk Müşaviri Giriş Sınavı Duyurusu

17 Haziran 2021 Perşembe 10:34
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Uzman Yardımcılığı ve Hukuk Müşaviri Giriş Sınavı Duyurusu

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre; Türk Akreditasyon Kurumu bünyesine (TÜRKAK) sözlü giriş sınavı ile 10 (on) Akreditasyon Uzman Yardımcısı ve 1 (bir) Hukuk Müşaviri pozisyonuna personel alınacak.

Alınacak personel 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ilgisine göre Ek 23 üncü ve Ek 27 nci maddeleri ile Türk Akreditasyon Kurumu İnsan Kaynakları Yönetmeliği ve Türk Akreditasyon Kurumu Akreditasyon Uzmanlığı Yönetmeliğine göre idari hizmet sözleşmesi ile istihdam edilecektir.

Sınava katılma koşulları; Başvuru yeri, şekli ve istenilen belgeler ve daha fazla bilgiye buradan ulaşabilirsiniz

İLAN.GOV.TR

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