TÜBİTAK Kısmi Süreli Proje Personeli Alıyor 

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre; Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Başkanlığı, Raylı Ulaşım Teknolojileri Enstitüsü bünyesinde görev yapmak üzere ilanda belirtilen birimlerine kısmi süreli proje personeli (aday araştırmacı) alımı yapacak.

Başvurular için gerekli koşullar ve süreçler Kurumumuz internet sayfasında (www.tubitak.gov.tr), Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının ve Türkiye İş Kurumunun internet sayfalarında yer almaktadır.

Alınacak personellerin hizmet grubu, bölümü ve istihdam edileceği şehir, başvuru tarihi gibi diğer bilgilere buradan ulaşabilirsiniz