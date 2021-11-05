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Trabzon Üniversitesi Öğretim Üyesi Alıyor

05 Kasım 2021 Cuma 11:40
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Trabzon Üniversitesi Öğretim Üyesi Alıyor

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre; Trabzon Üniversitesi, çeşitli birimlerine 2547 sayılı Kanun’un ilgili maddeleri ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Trabzon Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltme ve Atanma Yönergesi kapsamında öğretim üyesi alımı yapacak. 

Başvuracak adayların 657 sayılı Kanunun 48’inci maddesindeki genel şartları ve “Trabzon Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönerge”sinde (http://www.trabzon.edu.tr/mevzuat/yonerge/ogretimuyeyukselme.pdf ) istenen şartları sağlamaları gerekir.

Başvurular 5 Kasım 2021 tarihinde başlayıp, 19 Kasım 2021 tarihinde son bulacaktır. 

Profesör, Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi alımı için aranan özel/genel şartlara buradan ulaşabilirsiniz

İLAN.GOV.TR

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