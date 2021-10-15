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Tokat'ta 12 adet daire satışa çıkarıldı

15 Ekim 2021 Cuma 11:12
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Tokat'ta 12 adet daire satışa çıkarıldı

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre; Tokat Belediye Başkanlığı, Topçam Mahallesinde bulunan 12 adet daireyi, 2886 Sayılı Devlet  İhale Kanununun 45. Maddesi gereğince açık artırma usulü ile satacak.

İhaleye girecek isteklilerin, ihaleye ait belgeleri dosya halinde 8 Kasım 2021 tarihinde saat 17.00'ye kadar Belediye Su İşleri Müdürlüğüne teslim etmeleri gerekmektedir. İhale Kasım 2021 tarihinde Belediye Encümeni huzurunda yapılacak.

Detaylar için tıklayınız.

İLAN.GOV.TR

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